Kylie Jenner posiert in einem 250.000 Dollar teuren Auto mit einem Look, der die Meinungen spaltet.

Die amerikanische Reality-TV-Persönlichkeit, Geschäftsfrau und Influencerin Kylie Jenner teilte ein spontanes Fotoshooting am Steuer eines roten Ferraris. Vor allem ihre Outfitwahl sorgte für Reaktionen bei ihren Followern.

Ein spontanes Fotoshooting, das auf Instagram geteilt wurde

Die besten Fotoshootings sind oft die spontansten. Kylie Jenner weiß das ganz genau und postete eine Bilderserie auf ihrem Instagram-Account, die sie mit ihren 382 Millionen Followern teilte. Für dieses Shooting brauchte die Gründerin der Marke Khy nur drei Dinge: eine Kamera und einen knallroten Sportwagen. Der Post, schlicht mit „Es war ein schöner kleiner Tag“ betitelt, löste sofort eine Welle von Reaktionen aus – von Bewunderung bis Kritik.

Ein roter Ferrari im Wert von 250.000 Dollar, den er seiner Mutter schenkte.

Der Star des Shootings ist nicht nur Kylie Jenner, sondern auch der Wagen, der als Kulisse dient: ein roter Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta im geschätzten Wert von 250.000 US-Dollar (ca. 230.000 Euro). Dieser Supersportwagen ist kein gewöhnliches Fahrzeug: Er war das Geschenk, das Kylie ihrer Mutter Kris Jenner zu deren 63. Geburtstag im Oktober 2018 machte. Damals war die Matriarchin des Kardashian-Jenner-Clans von diesem „Traumwagen“ so gerührt, dass sie beim Anblick in Tränen ausbrach. Acht Jahre später bildet das Fahrzeug die perfekte Kulisse für ein luxuriöses Fotoshooting.

Die von Kylie Jenner veröffentlichte Bilderserie ist weit mehr als ein einfaches Porträt; sie besteht aus mehreren kunstvoll inszenierten Aufnahmen. Zuerst sehen wir sie von hinten, wie sie auf den roten Ferrari zugeht. Andere Bilder zeigen sie am Steuer, posierend vor dem Wagen oder mit ausgestreckten Beinen durch die offene Tür. Diese Vielfalt an Posen verwandelt das Shooting in ein regelrechtes Mini-Mode-Editorial, in dem das Luxusfahrzeug eine zentrale Rolle spielt.

Ein schwarzes Tanktop mit tiefem Ausschnitt

Kylie Jenner entschied sich für ein Outfit, das minimalistisch und zugleich gewagt war. Sie trug ein schwarzes Tanktop mit weitem Rückenausschnitt und einem besonders tiefen Herzausschnitt. Das schlichte Design mit Cut-outs und der dezenten Farbe betont die Linien des Kleidungsstücks anstatt Verzierungen. Eine Wahl, die perfekt zu Kylie Jenners bevorzugtem Stil passt.

Die Caprihose, die die Meinungen spaltet

Das wohl meistdiskutierte Element dieses Outfits ist die Hose. Kylie Jenner kombinierte ihr Tanktop mit einer eng anliegenden Caprihose, die bis zur Mitte der Wade reicht. Der Capri-Schnitt, der regelmäßig im Mittelpunkt von Modedebatten steht, spaltet die Gemüter: Von manchen wegen seines Retro- und lässigen Stils geliebt, finden ihn andere unvorteilhaft.

Stiletto-Absätze und ein Retro-Beauty-Look aus dem Jahr 2016

Um ihr Outfit abzurunden, wählte Kylie Jenner minimalistische Pumps mit niedrigem Absatz und einem dünnen Zehensteg. Auch ihr Make-up zog die Blicke auf sich: Kylie Jenner entschied sich für einen betont nostalgischen Look, der an die Trends von 2016 erinnerte. Der Look zeichnete sich durch einen sonnengeküssten, gebräunten Teint, lange, voluminöse Wimpern und einen matten, rosigen Nude-Lippenstift aus. Ihr langes, dunkles Haar war zu einem voluminösen, lockigen Blowout gestylt, der perfekt zu dieser selbstbewussten Retro-Ästhetik passte.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Complex Style (@complexstyle)

Ein Look, der die Internetnutzer spaltet

Während einige ihrer Follower die „Mutigkeit und Stimmigkeit des Fotoshootings“ lobten, konzentrierten sich andere auf die umstrittene Caprihose, die sie als „spaltend“ empfanden. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder sich kleiden darf, wie er möchte, und dass das Teilen eines Outfits in den sozialen Medien nicht zu unangemessenen Urteilen oder Kritik an der Kleidungswahl von Frauen führen sollte.

Mit diesem Fotoshooting am Steuer eines Ferraris untermauert Kylie Jenner einmal mehr ihren Status als Schlüsselfigur in den sozialen Medien. Ob man ihren Look nun mag oder nicht, der riskante Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen, hat sich definitiv gelohnt.