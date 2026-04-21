Mit diesem Kleid mit metallischen Akzenten kreiert Schauspielerin Eva Longoria einen unvergesslichen Look.

Zur Eröffnung der neuen David-Geffen-Galerien im LACMA in Los Angeles wählte Eva Longoria einen Look, der garantiert alle Blicke auf sich zog. Ihr schimmerndes, metallisch schimmerndes Kleid hinterließ an diesem Abend einen bleibenden Eindruck.

Ein historischer Abend für das LACMA

Am 16. April 2026 feierte das Los Angeles County Museum of Art (LACMA) die Eröffnung seiner neuen David Geffen Galleries, ein Projekt im Wert von fast 724 Millionen Dollar, das nach sechsjähriger Bauzeit abgeschlossen wurde.

Zu diesem Anlass versammelten sich zahlreiche Prominente, darunter der griechisch-amerikanische Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent Tom Hanks und die griechisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Sängerin Rita Wilson, die amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin Sharon Stone, die amerikanische Geschäftsfrau Paris Hilton, das deutsch-amerikanische Model und Fernsehmoderatorin Heidi Klum, die amerikanische Pianistin und Singer-Songwriterin Alicia Keys sowie der amerikanische Regisseur, Produzent und Drehbuchautor George Lucas. All dies fand vor dem Hintergrund von Kunst und Eleganz in den neu renovierten Museumsräumen statt.

Ein lilafarbenes Paillettenkleid, das das ganze Licht einfing

Eva Longoria entschied sich für ein trägerloses Kleid, das vollständig mit lila Pailletten bestickt war und dessen ausgefranster Saum bis zum Boden reichte. Der paillettenbesetzte Ausschnitt ging nahtlos in das Oberteil und den Rock über und erzeugte so eine strahlende, 360-Grad-Silhouette. Beobachter waren der Meinung, dass der Look aufgrund seiner umwerfenden Brillanz perfekt auf den roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes passen würde.

Die Schauspielerin rundete ihr Outfit mit einer Diamantkette ab, die wie ein funkelndes Collier um ihren Hals funkelte, und karamellfarbenen Plateaupumps, die ihre rote Pediküre enthüllten. Ihr Make-up war bewusst dezent – natürliches Rouge, rosafarbene Lippen und Smokey Eyes –, um dem Outfit die volle Aufmerksamkeit zu schenken.

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Ein Ort voller Bedeutung für Eva Longoria

Das LACMA hat für Eva Longoria eine besondere Bedeutung: Dort lernte sie 2013 ihren Ehemann José Bastón kennen. Das Paar feiert am 21. Mai seinen zehnten Hochzeitstag. José Bastón begleitete sie an diesem Abend; er trug einen schwarzen Anzug über einem weißen Hemd mit silbernen Knöpfen und einer Fliege.

Eva Longoria beschränkt sich keineswegs nur auf den roten Teppich, sondern arbeitet derzeit an der Produktion und Regie einer Netflix-Komödie mit dem Titel „The Fifth Wheel“. Dieses Projekt bestätigt, dass die Schauspielerin eine Vielzahl von Rollen – und unvergesslichen Looks – übernimmt.