In einem minimalistischen Kleid betont Zendaya ihre Figur auf dem roten Teppich.

In einem minimalistischen weißen Kleid betonte die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Zendaya ihre Figur bei der Premiere des Films „The Drama“ in Los Angeles und recycelte damit auf brillante Weise einen Kultfilm aus dem Jahr 2015.

Eine meisterhafte Rückkehr in die Archive

Am 17. März 2026 präsentierte Zendaya im DGA Theater Complex das elfenbeinfarbene Seidenkleid, das sie bereits bei ihrem Oscar-Debüt 2015 getragen hatte. Diese Wahl eines „etwas Alten“ war Teil einer Pressetour mit Hochzeitsthema – eine Hommage an ihren Film. Das Kleid mit seinem eng anliegenden Oberteil und den fließenden Chiffonärmeln, die eine Schleierschleppe bildeten, umspielte ihre Figur mit einer seltenen, architektonischen Klarheit.

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Die Kunst des schicken Recyclings

Mit ihrem Stylisten Law Roach beweist Zendaya ein Händchen für Upcycling: Dieses Vivienne-Westwood-Kleid, das sie vor elf Jahren mit langen Haaren trug, feiert heute mit einem eleganten Pixie-Bob sein Comeback. Lediglich funkelnde Diamantohrringe und ein Ehering (ähnlich einem klassischen Ehering) rundeten den minimalistischen Look ab. Das makellos weiße Ensemble sorgte in den sozialen Medien für Furore: „Wahre Königinnen recyceln ihre Lieblingsstücke!“

Ein stimmiges "Braut"-Konzept

Ihre Promo-Tour für „The Drama“ spielt mit dem Thema Hochzeit: Jeder Auftritt erzählt „etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Trauriges“ und vermischt Mode, Filmhandlung und sentimentalen Klatsch.

Robert Pattinson und Suki Waterhouse in perfekter Harmonie

Zendayas Co-Star in dieser düsteren Romantikkomödie, der britische Schauspieler, Model und Musiker Robert Pattinson, glänzte an der Seite der britischen Singer-Songwriterin, Schauspielerin und des Models Suki Waterhouse in ihrem Patchwork-Ensemble von Harris Reed. Dieses modische Quartett verwandelte den Abend in eine konzeptionelle Modenschau und bestätigte Zendaya als die Königin des eleganten roten Teppichs.

Kurz gesagt, Zendaya erhebt Upcycling mit diesem minimalistischen Vivienne-Westwood-Kleid zur Kunstform und beweist, dass eine Silhouette mit Modegeschichte mehr wert ist als jeder Neukauf. Ein ikonischer Moment, der persönliches Erbe, filmreifes Storytelling und Hochzeitsgerüchte mit unvergleichlicher Eleganz vereint.