Am Strand präsentiert diese Cheerleaderin ihre Figur im "Meerjungfrauen"-Look

Am Strand von Hawaii präsentiert sich die „Dallas Cowboys“-Cheerleaderin Kleine Powell in einem ultra-farbenfrohen Outfit und wählt für ihren Urlaub nach der Saison einen „Meerjungfrauen“-Look – der laut Internetnutzern bezaubernd wirkt.

Ein farbenfrohes Outfit und ein Boho-Rock

Auf einem Fotokarussell posiert Kleine Powell in einem farbenfrohen Outfit – Türkis, Koralle und leuchtendes Lila –, das ihre Figur perfekt in Szene setzt. Dazu trägt sie einen langen, fließenden weißen Rock, der ihre Beine umspielt, während sie über Felsen klettert. Im Hintergrund brandet der Pazifik. Die Bildunterschrift lautet: „Ich trage einen langen Rock, um zu verbergen, dass ich eine Meerjungfrau bin! 🐚“

Die Soloaufnahmen fangen ihre verspielte Energie ein: welliges Haar in der salzigen Brise, ein funkelnder Blick zum Horizont, ihre Gestalt im Schein der untergehenden Sonne. Kleine Powell, ehemalige Tänzerin an der University of Kentucky und Mitglied der Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), die in der Netflix-Dokumentarserie „America’s Sweethearts“ zu sehen war, verwandelt den Strand in eine märchenhafte Kulisse.

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Begeisterte Fans: „Eine echte Meerjungfrau!“

Die Kommentare sprudeln nur so vor Liebe. Cheerleaderin Ava Marie Lahey ruft begeistert: „Inselmädchen!!! 😍“ Cheerleaderin Reece Weaver fügt hinzu : „Die Süßeste 🌺“ Fans stimmen zu: „Du strahlst!“ und „Elegant selbst im Sand.“

Kurz gesagt, beweist Kleine Powell, dass Urlaub nach der Saison und natürliche Eleganz Hand in Hand gehen. Ihr Meerjungfrauen-Look, eine Mischung aus farbenfrohen Outfits und verträumten Posen, kommt bei allen gut an: Fans und Teamkolleginnen krönen sie zur „Königin der Strände“, zur „unbestrittenen DCC-Meerjungfrau“.