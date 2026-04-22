Mit 47 Jahren überrascht Kourtney Kardashian mit diesem überarbeiteten „Gothic“-Look.

Fabienne Ba.
@kourtneykardash / Instagram

Zu ihrem 47. Geburtstag überraschte Kourtney Kardashian ihre Fans mit einem ungewohnten Look. Ihr auf Instagram geteiltes Geburtstagsoutfit erregte schnell Aufmerksamkeit und vereinte Einflüsse der Y2K-Ära mit einer modernen Interpretation des Gothic-Stils.

Ein Look irgendwo zwischen Gothic, Y2K und Rock-Spirit

Kourtney Kardashians Outfit besteht aus einem schwarzen Minikleid mit Spitzendetails und einer strukturierten Strickjacke. Das Ensemble erinnert an eine modernisierte „Girly-Goth“-Ästhetik, typisch für das starke Comeback des Stils der 2000er-Jahre. Kourtney Kardashian rundete den Look mit auffälligen Accessoires ab: einem langen Leopardenmantel, schwarzen Kniestiefeln und einer übergroßen Sonnenbrille.

Accessoires mit einer stärkeren Botschaft

Die Accessoires verleihen dem Outfit eine symbolische Dimension. Besonders auffällig ist eine markante Silberkette mit Totenkopfanhänger, die den rockigen und leicht Underground-artigen Charakter des Looks unterstreicht. Diese Stilwahl spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem Prominente den Gothic-Stil neu interpretieren, indem sie ihn mit luxuriösen und modernen Elementen kombinieren.

Eine Ästhetik, die persönliches Image und Modetrend miteinander verbindet.

Kourtney Kardashian, die in den letzten Jahren für ihren oft minimalistisch geprägten Modestil bekannt war, überrascht hier mit einer Rückkehr zu einem ausdrucksstärkeren Stil. Diese vorübergehende Veränderung verdeutlicht die wachsende Freiheit von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, verschiedene Stilrichtungen zu erkunden, ohne sich auf eine einzige visuelle Identität festlegen zu müssen.

Mit ihrem überarbeiteten „Gothic“-Look zu ihrem Geburtstag beweist Kourtney Kardashian einmal mehr ihr Talent, mit Modestilen zu spielen. Sie vereint Y2K-Nostalgie, Rock-Einflüsse und moderne Elemente zu einem unvergesslichen Auftritt, der das Interesse an der Glam-Rock-Ästhetik neu entfachte.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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