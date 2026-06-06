Sängerin Olivia Rodrigo sorgt in einem Spitzenoutfit für Furore

Fabienne Ba.
@oliviarodrigo / Instagram

Die amerikanische Singer-Songwriterin, Musikerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo präsentiert sich so selbstbewusst wie nie zuvor. Für ein kürzlich erschienenes Editorial-Fotoshooting im Vorfeld ihres dritten Albums wählte sie einen Look, bei dem Spitze mit aufwendigen Textilverzierungen verschmilzt. Das Ergebnis sorgte in den sozialen Medien sofort für Furore.

Ein kurzes Top aus bestickter Spitze mit einem Hauch von Haute Couture.

Olivia Rodrigo trägt ein kurzes, BH-ähnliches Spitzentop von Versace. Das wie ein wahres Kunstwerk gestaltete Top ist mit aufwendigen Metallstickereien verziert und von einer schwarzen Borte eingefasst, die die hochwertige Verarbeitung des Stoffes unterstreicht. Im warmen Studiolicht schimmern die eingelegten Steine golden und verleihen der Silhouette eine fast filmische Anmutung.

Die Struktur des Oberteils – irgendwo zwischen kunstvoller Spitze und filigraner Metallarbeit – erinnert an Haute Couture der 2000er-Jahre und zeitgenössische italienische Abendkleider. Eine gewagte Wahl, die perfekt in die „Gothic-Luxe“-Ästhetik passt, die Olivia Rodrigo in den letzten Saisons erforscht hat.

Eine redaktionelle Silhouette, irgendwo zwischen Schwarz und Glanz.

Passend dazu wählte Olivia Rodrigo einen strukturierten, hochgeschnittenen Rock in dunklen Tönen, der einen starken Kontrast zum hellen Oberteil bildet. Das von Ryan McGinley fotografierte Shooting spielt mit der Pose: Arme über den Kopf erhoben, Rücken an eine strukturierte Wand gelehnt, Blick geradeaus gerichtet.

Das Bild, fast skulptural, wirkt wie ein Porträt aus einer anderen Zeit – als wäre eine Diva der 1950er-Jahre in die Modewelt von heute eingetaucht. Skulpturale Goldohrringe betonen die vertikalen Linien der Silhouette und verleihen ihr genau den richtigen metallischen Glanz, um die Stickerei des Oberteils widerzuspiegeln.

Was die Schönheit betrifft, ein Universum aus dem alten Hollywood

Was ihre Frisur betrifft, setzte Olivia Rodrigo auf Bewegung. Ihr braunes Haar fiel in langen, weichen Wellen, die vom Wind sanft umspielt wurden und ihr Gesicht umrahmten. Dieser Look bildete einen Kontrast zur grafischen Strenge ihrer Kleidung und verlieh dem gesamten Shooting eine natürliche Note.

Für ihr Make-up wählte sie einen strahlenden Teint, betonte Augen und einen tiefen Beerenton – fast Granatrot – auf den Lippen, der dem gesamten Look eine besonders dramatische Note verlieh. Dieser Stil war direkt von den großen Ikonen des amerikanischen Kinos der 1950er-Jahre inspiriert.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

Eine Modemarke, die sich mit ihrem neuen Album behauptet.

Dieser Auftritt ist kein Zufall. Olivia Rodrigo bereitet die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums „you seem pretty sad for a girl so in love“ am 12. Juni vor. Und jeder ihrer Auftritte der letzten Wochen scheint Bild für Bild die visuelle Welt dieses neuen Werks zu erschaffen: gotische Anspielungen, filigrane Spitze, dunkle Farben mit metallischen Akzenten.

Diese stilistische Wandlung ist alles andere als unbedeutend für jemanden, der noch vor wenigen Jahren vor allem auf den „bunten Teenie-Pop“ setzte. Heute präsentiert Olivia Rodrigo eine bewusstere, erzählerischere Mode – jedes Outfit ist als Fragment einer Geschichte konzipiert, die erzählt werden soll.

Mit diesem kleinen, bestickten Spitzentop von Versace liefert Olivia Rodrigo eines ihrer besten Fashion-Statements des Jahres. Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums gibt sie sich die Möglichkeit, ihr Image neu zu erfinden – ohne dabei ihre Einzigartigkeit einzubüßen. Eine Strategie, die bereits jetzt perfekt aufzugehen scheint.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Mit 49 Jahren zieht Anna Faris in einem skulpturalen Kleid alle Blicke auf sich.
Article suivant
Sängerin Christina Aguilera entschied sich bei ihrem letzten Auftritt für ein Kleid mit Cut-outs.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Athletische Arme": Jennifer Garner glänzt in einem orangefarbenen Cut-out-Kleid

Die amerikanische Schauspielerin Jennifer Garner zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Für ein neues Sommer-Fotoshooting posierte sie in...

Sängerin Christina Aguilera entschied sich bei ihrem letzten Auftritt für ein Kleid mit Cut-outs.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Christina Aguilera wirkte noch nie so selbstbewusst. Bei einem kürzlichen öffentlichen Auftritt trug sie ein...

Mit 49 Jahren zieht Anna Faris in einem skulpturalen Kleid alle Blicke auf sich.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Anna Faris feierte ein triumphales Comeback. Zur Weltpremiere des sechsten Teils der „Scary...

„Sie sieht aus wie ein Mann“: Emma Corrins Outfit spaltet die Meinungen auf dem roten Teppich.

Die britische Schauspielerin Emma Corrin hat nie versucht, es allen recht zu machen – und ihr jüngster öffentlicher...

Selena Gomez überrascht Internetnutzer mit einer neuen Haarfarbe

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez überraschte ihre Follower mit einer brandneuen Haarfarbe, die sie in einem...

Khloé Kardashian sorgte in Jeans und schwarzem Hemd für einen auffälligen Auftritt.

Die amerikanische Fernsehpersönlichkeit und Geschäftsfrau Khloé Kardashian teilte auf Instagram eine neue Fotoserie, auf der sie einen schlichten,...