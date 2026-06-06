Sängerin Christina Aguilera entschied sich bei ihrem letzten Auftritt für ein Kleid mit Cut-outs.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Christina Aguilera wirkte noch nie so selbstbewusst. Bei einem kürzlichen öffentlichen Auftritt trug sie ein makelloses weißes Kleid von Tom Ford, dessen kunstvoll platzierte Ausschnitte in den sozialen Medien sofort für Furore sorgten.

Ein weißes Kleid von Tom Ford

Auf den Bildern, die auf X viral gingen, posiert die „Genie in a Bottle“-Sängerin selbstbewusst in einem langen, perfekt sitzenden weißen Kleid. Das fließende, glatte Material umspielt Christina Aguileras Figur, ohne sie einzuengen.

Weiß, eine anspruchsvolle Farbe par excellence, spielt hier eine strukturierende Rolle: Es betont Frisur und Teint und verleiht dem gesamten Look eine beinahe strahlende Qualität. Es ist eine Farbe, die perfekt zum Image des „erhabenen Popstars“ passt, das Christina Aguilera seit den frühen 2000er-Jahren pflegt.

Tiefer Ausschnitt und Schlitz: das doppelte Markenzeichen

Zwei Details machen dieses Kleid zu etwas ganz Besonderem. Zum einen der tiefe Ausschnitt, der eine lange, vertikale Linie im Zentrum der Silhouette erzeugt. Zum anderen der Schlitz. Sehr hoch und seitlich schräg verlaufend, zieht er sich entlang des Rocks und gibt bei jedem Schritt Christina Aguileras Bein frei. Dieser Schnitt verleiht der gesamten Silhouette Dynamik und hätte auf den roten Teppichen der 1990er-Jahre, als XXL-Schlitze die Titelseiten aller Modemagazine zierten, perfekt gepasst. Das Ergebnis ist eine perfekt ausbalancierte Silhouette – jeder Schnitt ist präzise platziert, und die weiße Farbe verleiht dem Kleid eine sofort elegante Note.

Eine saubere und effektive Schönheitsbehandlung

Was ihre Frisur angeht, entschied sich Christina Aguilera für Schlichtheit. Ihr charakteristisches platinblondes Haar trug sie offen, in langen, weichen Strähnen, die ihr Gesicht umspielten. Dieser Look wirkt dadurch besonders natürlich.

Beim Make-up liegt der Fokus auf den Augen. Das Augen-Make-up betont die Intensität von Christina Aguileras Gesicht und harmoniert perfekt mit der schlichten, minimalistischen Frisur. Ihre hohen Absätze strecken ihre Silhouette zusätzlich, die durch den hohen Schlitz ohnehin schon betont wird.

Ein modisches Markenzeichen, das zu seiner DNA passt

Abgesehen von der Kleiderwahl erinnert dieser Auftritt an das, was Christina Aguilera seit mehr als fünfundzwanzig Jahren auszeichnet: ein Selbstbewusstsein in Bezug auf ihren Körper, eine Vorliebe für sogenannte "gewagte" Schnitte und die Fähigkeit, eine starke Identität zu behaupten, ohne sich jemals dafür zu entschuldigen.

Während einige ihrer Zeitgenossinnen, wie die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway oder die mexikanisch-amerikanisch-libanesische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Salma Hayek, ebenfalls vermehrt mit sogenannten „gewagten“ Auftritten aufwarten, veranschaulicht dieses Tom-Ford-Kleid von Christina Aguilera einen breiteren Trend: den eines absolut selbstbewussten Modestils in allen Altersgruppen.

Mit diesem makellosen Auftritt von Tom Ford liefert Christina Aguilera eine wahre Stil-Meisterleistung ab. Ein unverwechselbarer Look, der nie aus der Mode kommt und immer wieder Trends setzt.

