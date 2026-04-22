Rihanna trägt ein zerrissenes Spitzenkleid und sorgt für Aufsehen.

Bei einem Fotoshooting stellte die barbadische Sängerin und Geschäftsfrau Rihanna einmal mehr ihren modischen Stil unter Beweis. Die Fotos, die sich rasant im Internet verbreiteten, zeigen sie in Outfits mit einem gewagten modischen Statement. Besonders ein schwarzes Spitzenkleid mit auffälligen Schlitzen stach ins Auge.

Ein Spitzenkleid, das sowohl elegant als auch provokant ist.

Das Kleid von Rihanna spielt mit Kontrasten: Eine raffinierte Struktur aus feiner Spitze trifft auf gewagte Ausschnitte und transparente Effekte. Der Gesamteindruck erzeugt eine Silhouette, die dem Stil der Sängerin entspricht. Dieser Kleidungsstil spiegelt einen starken Trend in der zeitgenössischen Mode wider, in der Transparenz zu einer eigenständigen Stilsprache geworden ist, die die klassischen Codes von „Weiblichkeit“ und Chic in Frage stellt.

Rihanna in einem maßgeschneiderten Valentino-Kleid für das W Magazine pic.twitter.com/K9cXSDQHk3 – Kea (@jacquemusx) 21. April 2026

Ein Haute-Couture-Look, der als Statement entworfen wurde

Abgesehen vom Kleid selbst verstärkt das gesamte Styling die visuelle Wirkung des Fotoshootings: Skulpturale Accessoires, ausdrucksstarkes Make-up und minimalistisches Inszenierung tragen dazu bei, die Wirkung des Kleidungsstücks hervorzuheben. Rihanna, die in den letzten Jahren mit zahlreichen beeindruckenden Auftritten für Furore gesorgt hat, bestätigt hier ihren Status als Stilikone, die jeden Look zu einem kulturellen und ästhetischen Statement macht.

Einen großen Einfluss auf die zeitgenössische Mode

Rihanna, bekannt dafür, traditionelle Standards zu sprengen, ist seit Langem eine prägende Figur der Modebranche. Ihre Mode beeinflusst Designer und globale Trends gleichermaßen, insbesondere ihre Vorliebe für transparente Silhouetten und skulpturale Kreationen. Dieser Look trägt dazu bei, den Begriff „Chic“ neu zu definieren und mehr Freiheit, ein positives Körperbild und Selbstbewusstsein zu vermitteln.

Mit diesem geschlitzten Spitzenkleid sorgt Rihanna erneut für einen atemberaubenden Auftritt. Sie definiert die Konturen der zeitgenössischen Mode immer wieder neu, wobei jedes Outfit zu einem ausdrucksstarken visuellen Statement wird.