Mit 49 Jahren zieht Anna Faris in einem skulpturalen Kleid alle Blicke auf sich.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Anna Faris feierte ein triumphales Comeback. Zur Weltpremiere des sechsten Teils der „Scary Movie“-Reihe, die am 3. Juni 2026 im Paramount Theatre in Los Angeles stattfand, erschien sie in einem skulpturalen Kleid von Mônot – und ihr Auftritt auf dem roten Teppich sorgte für Furore.

Ein maßgeschneidertes Kleid mit flüssigem Effekt

Auf den seitdem kursierenden Fotos posiert Anna Faris in einem langen schwarzen Kleid, das mit Pailletten besetzt ist. Die Pailletten sind direkt in den Stoff eingestickt und erzeugen so einen beeindruckenden „flüssigen Illusionseffekt“. Bei jeder Bewegung reflektiert der Stoff das Licht und verleiht dem Kleid eine fast metallische Ausstrahlung.

Das maßgeschneiderte Kleid stammt vom libanesischen Modehaus Mônot, das 2019 von Designer Eli Mizrahi gegründet wurde und sich dank seiner eleganten Schnitte und kunstvollen Einsätze zu einem festen Bestandteil des roten Teppichs entwickelt hat. Mit bodenlangem Saum, taillierter Passform an Brust und Hüfte sowie einem A-Linien-Rock, der sich zum Saum hin sanft ausweitet, wirkt die Silhouette sofort skulptural.

Der Ausschnitt

Das Detail, das dieses Kleid unvergesslich macht, sind natürlich die Cut-outs. Zwei Schlitze an beiden Seiten von Anna Faris' Taille geben den Blick auf die Hüften der Schauspielerin frei und setzen so einen markanten optischen Kontrast. Dieses charakteristische Merkmal ist mittlerweile typisch für das Modehaus Mônot, das den Cut-out-Stil auf den roten Teppichen weltweit populär gemacht hat.

Vorne betont ein Neckholder die Silhouette vom Hals bis zur Taille, während hinten ein einzelner Riemen alles zusammenhält und einen U-förmigen Rückenausschnitt freigibt. Die architektonische Inszenierung stammt von der Stylistin Alexandra Mandelkorn, die auch mit Künstlerinnen wie der amerikanischen Soul-Sängerin und Songwriterin Janelle Monáe und der amerikanischen Country-Sängerin Lainey Wilson zusammenarbeitet.

Retro-Frisur à la Pamela Anderson

Auch in Sachen Haar und Make-up setzt Anna Faris mit ihrem Styling ein klares Statement. Sie entschied sich für einen tiefsitzenden, lässigen Dutt im Stil der 2000er-Jahre, ganz im Stil von Pamela Anderson, mit einem sanft ins Gesicht fallenden Pony. Dieser Retro-Schnitt bildet einen Kontrast zum modernen Outfit und verleiht dem Look eine ganz eigene Note.

Im Gesicht betont ein intensives Smokey-Eye-Make-up die Augen, dazu kommen nudefarbene, glänzende Lippen in einem zarten Rosa. Lange, baumelnde schwarze Ohrringe verlängern die vertikale Linie des Neckholder-Ausschnitts. An den Füßen trägt man schwarze Plateau-Pumps von Larroudé – eine weitere Hommage an den Retro-Glamour der 2000er-Jahre.

Anna Faris besucht die Weltpremiere von Paramount Pictures' „Scary Movie“ im Paramount Theater in Los Angeles. pic.twitter.com/rgxhG1qFFu — Mehr Kultur, weniger Pop (@culturelesspop) 4. Juni 2026

Mit ihrem Auftritt bei der Premiere von „Scary Movie“ lieferte Anna Faris eines ihrer atemberaubendsten Red-Carpet-Statements der letzten Jahre. Sie bewies, dass Eleganz weder vom Alter noch von Vorsicht abhängt, sondern von dem echten Wunsch, etwas zu wagen.

