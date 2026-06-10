„Mit dem Alter noch schöner“: Cindy Crawford erfindet Strandmode mit Eleganz neu.

Julia P.
@meaningfulbeauty / Instagram

Das amerikanische Supermodel Cindy Crawford zählt zu den meistbewunderten Persönlichkeiten der Modewelt. Auf einem neuen Foto, das von ihrer eigenen Kosmetikmarke veröffentlicht wurde, posiert sie lässig in der Sonne – eine Szene, die irgendwo zwischen Schnappschuss und glamourösem Red-Carpet-Auftritt liegt. Und das Ergebnis ist, wenig überraschend, allseits gefeiert.

Eine Hommage an die 90er Jahre

Auf dem Foto posiert Cindy Crawford lässig in einem Holzsessel, die Füße auf einem Gartentisch abgelegt. Sie trägt einen schwarzen Badeanzug mit tiefem Ausschnitt und dazu eine funkelnde Diamant-Tenniskette. An den Füßen hat sie schwarze Sandaletten mit Absatz. Ein weißer Frotteemantel fällt ihr mit betonter Lässigkeit über die Schultern.

Die Hommage an die 90er-Jahre hört hier nicht auf. Cindy Crawford trägt eine voluminöse Föhnfrisur, eine schwarze Cat-Eye-Sonnenbrille und hält einen Bildband von Claudia Schiffer in der Hand, der der Modefotografie jener Zeit gewidmet ist. Ihr gesamtes Styling zelebriert somit die Rückkehr zu den Glanzzeiten dieser Ära.

Internetnutzer sind sich einig

Die Kommentare unter dem Foto sind bemerkenswert einhellig. Internetnutzer loben nicht nur die Schönheit des Bildes, sondern vor allem die Anmut, mit der Cindy Crawford altert. „Mit dem Alter wird sie immer schöner“, schreibt jemand. „Der Beweis, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt“, fügt ein anderer hinzu. Diese Welle der Bewunderung in einer Zeit überkorrigierter Ästhetik ist ein starkes Zeichen dafür, den Lauf der Zeit zu akzeptieren.

Mit diesem Foto erinnert uns Model Cindy Crawford daran, dass Eleganz auch mit 60 Jahren kein Verfallsdatum hat – falls daran noch jemand zweifelte.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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