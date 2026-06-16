Mit Hüftjeans lässt Kylie Jenner einen ikonischen Trend aus den 2000er Jahren wieder aufleben.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner hat ein Händchen dafür, Trends wiederzubeleben. Die amerikanische Unternehmerin teilte eine Reihe von Fotos im unverkennbaren 2000er-Jahre-Stil, auf denen sie ein ikonisches Kleidungsstück dieses Jahrzehnts wieder aufleben lässt: Hüfthosen. Eine Rückkehr zu den Wurzeln der Mode, die perfekt zum nostalgischen Trend passt, der derzeit die Laufstege und die sozialen Medien gleichermaßen prägt.

Das große Comeback der Hüftjeans

Auf diesen Fotos im Retro-Look, die an Editorials der frühen 2000er erinnern, posiert Kylie Jenner in Hüftjeans und einem schlichten schwarzen Top. Die Kulisse – ein Fenster mit Blick auf die Skyline von New York City, antike Bücher auf dem Boden – unterstreicht diesen Vintage-Charme. Auf einem anderen Foto präsentiert sie den Trend in einer lässigeren Variante mit weit geschnittenen, fließenden Jeans. Zwei Variationen desselben Key-Pieces, das zum Symbol für das Comeback der „Y2K“-Garderobe geworden ist.

Kylie Jenner, Trendsetterin

Hüftjeans gehören zu den Trends, die die Meinungen spalten. Lange Zeit als altmodisch, ja sogar „geschmacklos“ verschrien, erleben sie seit einigen Saisons ein beachtliches Comeback. Während die Rückkehr der Hüftjeans überall sichtbar ist, hat Kylie Jenner maßgeblich dazu beigetragen. Sie ist regelmäßig eine Vorreiterin dieses 2000er-Jahre-Looks, den sie in ihre verschiedenen Auftritte einfließen lässt. Mit diesem Look unterstreicht sie ihren Status als echte Trendsetterin.

Mit diesen Hüftjeans zollt Kylie Jenner erneut den 2000er-Jahren Tribut und bestätigt damit, dass dieses Jahrzehnt die aktuelle Mode mehr denn je inspiriert. Kein Wunder also, dass dies eine neue Welle von „Y2K“-Style-Fans begeistern wird.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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