Gisele Bündchen sieht in einer skulpturalen Jacke mit spektakulärem Design umwerfend aus.

Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen präsentiert sich in einem besonders spektakulären Modeauftritt. Sie posiert in einer skulpturalen Jacke mit architektonischem Design, die als Herzstück ihres neuesten Fotoshootings hervorsticht.

Ein auffälliger neuer Modeauftritt

Gisele Bündchen, eines der ikonischsten Models ihrer Generation, stellt ihr Bild erneut für ein ambitioniertes Fashion-Shooting zur Verfügung. Die Fotoserie markiert einen symbolischen Meilenstein in ihrer langen Modelkarriere. Die künstlerische Leitung des Shootings interpretiert das Konzept des Power-Dressings – die Art, sich durch Kleidung Autorität zu verleihen – auf eine dezidiert zeitgenössische Weise neu, wobei der taillierte Blazer zum echten Designobjekt wird.

Eine skulpturale Jacke aus der Michael Kors Kollektion

Ein herausragendes Stück der Serie ist eine marineblaue Jacke aus der Michael Kors Kollektion. Weit entfernt vom klassischen Blazer, verleiht dieses Design dem traditionellen Schnitt eine wahrhaft skulpturale Dimension. Die Jacke zeichnet sich durch ihr strukturiertes Revers und vor allem durch ihre Schultern aus, die mit architektonischen Verzierungen geschmückt sind, die sich kaskadenartig über die Arme erstrecken. Gisele Bündchen trägt die Jacke direkt auf der Haut und betont so die Schneiderkunst und die klaren Linien des Designers.

Das markanteste Element dieser Jacke ist nach wie vor die Schulterverzierung, die sie zu einer hybriden Kreation zwischen Kleidung und Skulptur macht. Indem sich das Fotoshooting auf dieses Stück konzentriert, etabliert es eine künstlerische Richtung, die die Hommage an klassische Schneiderkunst mit einem entschieden modernen Stil verbindet – ganz im Stil der großen Modekampagnen der 1990er-Jahre.

Eine zweite Silhouette mit einem Trenchcoat von Hodakova

In einem weiteren Bild der Serie interpretiert Gisele Bündchen einen weiteren zeitlosen Klassiker neu: den Trenchcoat. Das Model trägt ein dunkelblaues Modell des aufstrebenden Labels Hodakova. Der im unverkennbaren Stil der 1990er-Jahre geschnittene Mantel wird offen getragen und gibt den Blick auf eine Schürze frei, die von einem breiten schwarzen Ledergürtel gehalten wird, sowie auf weiße Boxershorts aus derselben Kollektion. Schwarze, spitze Lederpumps runden das fast monochrome Ensemble ab, das eine andere, dekonstruiertere Interpretation zeitgenössischer Schneiderkunst zeigt.

Ein natürlicher und sonniger Schönheitslook

Aus ästhetischer Sicht setzte das Art Direction-Team beim Shooting auf einen betont natürlichen Look. Gisele Bündchen trug ihre goldbraunen Wellen zu einem eleganten, leicht nass wirkenden Dutt hochgesteckt, der ihr Gesicht perfekt umrahmte. Ihr strahlender, goldener Teint hob ihre natürlichen Sommersprossen hervor. Der Gesamtlook, der an einen Strandtag erinnerte, harmonierte perfekt mit dem architektonischen Stil ihrer Outfits.

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Eine allmähliche Rückkehr zur Modellierung

Dieser Auftritt markiert Gisele Bündchens allmähliche Rückkehr ins Rampenlicht der Modewelt. Das brasilianische Supermodel hat ihre Aktivitäten in den letzten Jahren tatsächlich etwas zurückgefahren, insbesondere seit der Geburt ihres zweiten Kindes im Februar 2025. Sie ist nun Mutter von drei Kindern: Benjamin (16), Vivian (13) und einem einjährigen Sohn. Sie schafft es, ihr turbulentes Familienleben mit einigen sorgfältig ausgewählten Auftritten in der Modelwelt in Einklang zu bringen.

Mit ihrem jüngsten Auftritt unterstreicht Gisele Bündchen ihren Status als feste Größe der internationalen Modewelt. Zwischen der skulpturalen Jacke aus der Michael Kors Collection mit ihren markanten Schultern, dem neu interpretierten Trenchcoat von Hodakova und einem strahlenden Make-up beweist sie, dass ihre Ausstrahlung in Sachen Mode ungebrochen ist.