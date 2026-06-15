Selena Gomez teilt Fotos mit ihrem Ehemann, die Reaktionen auslösen

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Selena Gomez genießt sichtlich ihre Zeit. Auf Instagram teilte sie eine Reihe liebevoller Fotos mit ihrem Ehemann, dem Produzenten und Songwriter Benny Blanco. Der Beitrag, begleitet von einer herzlichen Nachricht, löste schnell Reaktionen ihrer Follower aus – von rührenden Gefühlen bis hin zu eher oberflächlichen Kommentaren.

Eine herzerwärmende Veröffentlichung

In dieser Fotogalerie sieht man das Paar in ungestellten, alltäglichen Momenten: Seite an Seite auf einem Sofa vor verschneiter Landschaft, beim gemeinsamen Selfie vor dem Spiegel oder beim Posieren im Freien. Diese intimen und stimmungsvollen Bilder, fernab vom roten Teppich, zeugen von ihrer tiefen Verbundenheit. In der Bildunterschrift richtete Selena Gomez eine liebevolle Botschaft an ihren Mann: „Entfernung spielt keine Rolle, wenn einem jemand so viel bedeutet … Ich vermisse dich“, schrieb sie und bezog sich damit auf die durch ihre beruflichen Verpflichtungen bedingte Trennung.

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Gemischte Reaktionen

Wie so oft bei diesem Paar löste der Post gemischte Reaktionen aus. Viele Internetnutzer lobten die Chemie der beiden und überschütteten sie mit liebevollen Nachrichten und dem Ausdruck „Beziehungsziele“. Andere hingegen beschränkten sich auf oberflächlichere Bemerkungen und verglichen das Aussehen des Paares. Diese Kommentare wurden von den Fans des Paares umgehend zurückgewiesen, die alle daran erinnerten, dass „das Wichtigste die Liebe und Verbundenheit von Selena Gomez und Benny Blanco ist“.

Ein Paar mit einer großen Anhängerschaft

Die beiden Künstler kennen sich seit etwa zehn Jahren und arbeiteten zunächst musikalisch zusammen, bevor sie Ende 2023 ihre Beziehung offiziell machten. Im Dezember 2024 verlobten sie sich und heirateten im September 2025 in einer Zeremonie in Kalifornien im Beisein zahlreicher Prominenter. Selena Gomez hat diese Beziehung wiederholt als die harmonischste ihres Lebens beschrieben und betont, wie wichtig es ihr ist, mit jemandem zusammen zu sein, der sie respektiert. Das Paar gibt regelmäßig Einblicke in seinen Alltag.

Mit diesem Post liefert Selena Gomez ihren Fans einen weiteren Beweis für die Liebe, die sie mit Benny Blanco verbindet. Zwischen Zärtlichkeit, Humor und Vertrautheit bestätigt das Paar seinen Status als Lieblingspaar vieler – und verwandelt so eine einfache Liebeserklärung aus der Ferne in einen echten Moment der Verbundenheit.