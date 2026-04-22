Lady Gaga interpretiert Hollywood-Chic auf ihre eigene Art und Weise neu.

Fabienne Ba.
@ladygaga / Instagram

Bei der New Yorker Premiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ präsentierte Lady Gaga einmal mehr ihren makellosen Stil, indem sie den klassischen Hollywood-Chic neu interpretierte. Die Veranstaltung bot der amerikanischen Singer-Songwriterin die Gelegenheit, eine Ästhetik zu enthüllen, die direkt vom alten Hollywood inspiriert ist und zeitlose Eleganz mit einem kühnen, modernen Touch verbindet.

Eine Silhouette im Spannungsfeld zwischen Archiv und Moderne

Für diesen Auftritt wählte Lady Gaga ein strukturiertes schwarzes Kleid aus den Archiven von Saint Laurent. Das figurbetonte Kleid mit seiner skulpturalen Silhouette erinnerte an das goldene Zeitalter des amerikanischen Kinos und wirkte gleichzeitig ausgesprochen modern. Die Wahl dieses Kleides unterstrich eine theatralische und elegante Ästhetik, wie sie für die legendärsten Auftritte auf dem roten Teppich typisch ist.

Um diesen Look abzurunden, wählte Lady Gaga auffällige, funkelnde Accessoires, darunter sternförmige Ohrringe, und ein Make-up mit Smokey Eyes und nudefarbenen Lippen. Das Ergebnis war ein stimmiges Gesamtbild, bei dem jedes Element die Botschaft eines neu interpretierten Chics unterstreicht.

Eine überarbeitete Frisur im Stil des alten Hollywood

In Sachen Beauty überraschte Lady Gaga alle mit einem eleganten, tiefsitzenden Pferdeschwanz, der mit einem tiefen Seitenscheitel und sanften Wellen gestylt war. Dieser von klassischen Filmikonen inspirierte Look erhielt durch ein besonders sauberes Finish und einen subtilen Kontrast zwischen dunklerem Ansatz und helleren Längen eine moderne Note.

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Ein Künstler, der an stilistische Wandlungen gewöhnt ist

Lady Gaga, bekannt für ihre ständigen Verwandlungen, wechselt seit Jahren zwischen leuchtendem Blond, tiefem Schwarz und experimentelleren Nuancen und macht ihr Image so zu einer wahren Leinwand für künstlerischen Ausdruck. Ihr jüngster Auftritt ist Teil dieser fortlaufenden Entwicklung, in der Mode zu einer eigenständigen Erzählsprache wird.

Mit ihrer ganz eigenen Interpretation des Hollywood-Chic untermauert Lady Gaga ihren Status als Modeikone, die Klassiker neu erfindet. Sie verbindet die Hommage an das goldene Zeitalter des Kinos mit einer zeitgenössischen Stilvision und präsentiert einen Auftritt, der Eleganz, Theatralik und stilistische Meisterschaft vereint.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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