„Altern sollte etwas Positives sein“: Mit 59 Jahren sagt Laura Dern, sie sehe „Schönheit“ anders.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Laura Dern teilt ihre persönlichen Gedanken darüber, wie sich die Wahrnehmung von Schönheit im Laufe der Jahre verändern kann. In einem kürzlich geführten Interview erklärt sie, dass sie im Laufe der Jahre gelernt hat, nicht länger äußeren Erwartungen zu entsprechen, sondern ein authentischeres Selbstbild zu entwickeln.

Eine sich im Laufe der Zeit entwickelnde Wahrnehmung von Schönheit

Laura Dern enthüllt, dass sie in ihrer Jugend dazu neigte, einem idealisierten Bild von Weiblichkeit zu entsprechen, das oft von den Standards der Filmindustrie diktiert wurde. Heute hat sich ihr Ansatz geändert: Sie glaubt, dass Selbstakzeptanz eine entscheidende Rolle für das eigene Selbstbild spielt.

Die Schauspielerin erklärt daher : „Jemand sagte mir, ich sei mutig, das Altern auf der Leinwand zu akzeptieren, in jedem Alter ich selbst zu sein und den Alterungsprozess nicht zu verbergen, der eine Quelle der Emanzipation und Schönheit sein sollte, wie es im französischen und italienischen Kino schon immer der Fall war.“ Sie betont, wie wichtig es sei, diese Lebensphase als natürliche Entwicklung und nicht als Einschränkung zu betrachten.

Eine Betrachtung über die Rolle des Alters im Kino

Laura Dern spricht auch über die Darstellung des Alterns im Film, die ihrer Meinung nach immer noch zu begrenzt ist. Ihrer Ansicht nach sind Geschichten mit älteren Charakteren nach wie vor relativ selten, obwohl diese Erfahrung universell ist. Sie hebt hervor, dass einige europäische Filmindustrien schon lange Rollen anbieten, die Charaktere in verschiedenen Lebensphasen würdigen und so zu einer differenzierteren Darstellung von Schönheit und Erfahrung beitragen.

Für die Schauspielerin ist es wichtig, unterschiedliche Karrierewege aufzuzeigen, um die Realität individueller Lebenswege widerzuspiegeln. Sie betont, dass jedes Alter eine Form von emotionaler Fülle und Selbstvertrauen mit sich bringen kann.

Eine Einladung, unsere Sichtweise auf den Lauf der Zeit zu ändern.

Mit dieser öffentlichen Erklärung plädiert Laura Dern für ein mitfühlenderes Verständnis des Alterns. Sie betont, dass die Wahrnehmung von Schönheit nicht statisch sein sollte, sondern sich mit Erfahrung und Reife weiterentwickeln muss. Ihr Statement ist Teil einer umfassenderen Auseinandersetzung mit dem Bild der Frau in der Öffentlichkeit, insbesondere in der Kreativwirtschaft.

Indem Laura Dern betont, dass Altern positiv erlebt werden kann, trägt sie dazu bei, die Diskussion über die Vielfalt der weiblichen Repräsentation zu erweitern. Diese Botschaft findet bei vielen Frauen Anklang, die in diesem Diskurs eine Einladung sehen, den Lauf der Zeit als natürlichen Prozess zu betrachten, der Selbstvertrauen und Selbstsicherheit mit sich bringt.