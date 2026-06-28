Livvy Dunnes neuester Look sorgt in den sozialen Medien für Furore.

Fabienne Ba.
@livvydunne / Instagram

Die ehemalige amerikanische Kunstturnerin Livvy Dunne teilte ein neues Selfie, das in den sozialen Medien sofort für Furore sorgte – auf dem sie ein schlichtes, aber sorgfältig zusammengestelltes Outfit trug.

Ein Selfie, das auf dem Weg nach Denver geteilt wurde.

Auf dem Weg nach Denver, Colorado, legte Livvy Dunne ihren jüngsten stylischen Auftritt hin. Die ehemalige Turnerin der LSU (Louisiana State University) teilte ein Selfie in ihrer Snapchat-Story, das von Fan-Accounts umgehend auf Instagram repostet wurde. Das Foto, aufgenommen in einem Auto, veranschaulicht perfekt den lässigen „Off-Duty“-Look, den Livvy Dunne seit Jahren pflegt. Eine scheinbar spontane Szene, die jedoch – wie so oft bei ihr – sorgfältig inszeniert ist, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Ein hellgraues Tanktop mit dünnen Trägern

Das Herzstück dieses Beitrags ist ein figurbetontes Tanktop in Hellgrau mit tiefem, rundem Ausschnitt. Die besonders dünnen Träger unterstreichen den minimalistischen Look. Dieses Tanktop, das sich längst zu einem unverzichtbaren Sommer-Basic entwickelt hat, beweist Livvy Dunnes Talent, scheinbar alltagstaugliche Kleidungsstücke aufzuwerten. Dieser Stil kommt besonders bei ihrer Community gut an, die Looks schätzt, die sich leicht und unkompliziert stylen lassen.

Darüber trug man einen schwarzen Sport-BH.

Unter ihrem grauen Tanktop enthüllt Livvy Dunne einen schwarzen Sport-BH, der gekonnt in Szene gesetzt wird. Dieses Detail, das zum Markenzeichen des amerikanischen Athleisure-Stils geworden ist, spielt mit dem Kontrast zwischen dem hellen Grau und dem tiefen Schwarz. Es ist ein stilistischer Kniff, der einem minimalistischen Look optische Tiefe verleiht, ohne ihn zu überladen. Dieser Trend, der von Sport- und Fitness-Communities in den sozialen Medien populär gemacht wurde, hat sich längst über die Sportbekleidung hinaus etabliert und ist zu einem echten modischen Statement für jeden Tag geworden.

Ein weißes Bandana, um das Gesicht frei zu halten

Um ihrem Look Struktur zu verleihen, wählte Livvy Dunne ein besonders trendiges Accessoire: ein weißes Bandana, das sie sich um den Kopf band, um ihr Gesicht frei zu halten. Dieses Accessoire, das in den letzten Saisons ein starkes Comeback feierte, ist von Vintage inspiriert und passt perfekt zum sommerlichen Stil. Es ermöglicht ein schnelles Haarstyling und verleiht einem ansonsten schlichten Look eine grafische Note. Dieser Ansatz harmoniert mit dem minimalistischen Charakter des Outfits, das auf wenige, aber wirkungsvolle Details statt auf eine Vielzahl von Elementen setzt.

Zarte goldene Creolen und ein strahlender Make-up-Look

Beim Schmuck setzte Livvy Dunne auf Schlichtheit. Kleine goldene Creolen verliehen ihrem Look einen Hauch dezenten Glanz, ohne ihn zu dominieren – eine Wahl, die perfekt zum lässigen Stil ihres Outfits passte. Auch beim Make-up wählte sie einen bewusst frischen und natürlichen Look.

Ein Beitrag, begleitet von einem einfachen „Hallo“

Zum Abschluss ihres Posts fügte Livvy Dunne eine Nachricht hinzu: ein schlichtes „Hi“, direkt auf dem Bild. Ein minimalistischer Ansatz, der perfekt zum zurückhaltenden Stil ihres Outfits und Make-ups passt. Dieser Ansatz, der sich deutlich von sorgfältig inszenierten Posts mit langen Bildunterschriften unterscheidet, verdeutlicht eine neue Art der Kommunikation in den sozialen Medien: Weniger ist mehr. Diese Strategie trägt zu Livvy Dunnes wachsender Beliebtheit in ihrer Community bei.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Livvy Dunne Daily (@livvyluvs_)

Ein kultiges Freizeitprodukt, das sich von der Masse abhebt.

Über diese Solo-Publikation hinaus bestätigt Livvy Dunne einmal mehr ihren Status als Schlüsselfigur des amerikanischen Freizeit-Stils. Während einige ihrer Zeitgenossinnen auf sorgfältig zusammengestellte Looks und Couture-Outfits setzen, pflegt die ehemalige Sportlerin einen zugänglicheren, unverwechselbaren Stil, der auf schlichten, sorgfältig kombinierten Kleidungsstücken basiert. Dieser Ansatz, der perfekt zum aktuellen Trend des „stillen Luxus“ passt, ermöglicht es ihr, ein besonders breites Publikum anzusprechen: von Haute-Couture-Liebhaberinnen bis hin zu jungen Frauen, die nach Inspiration für ihren Alltagsstil suchen.

Mit ihrem hellgrauen Tanktop, dem schwarzen Sport-BH, dem weißen Bandana und den goldenen Creolen präsentiert Livvy Dunne einen perfekt abgestimmten Freizeitlook. Er beweist, dass in der überfüllten Welt der sozialen Medien oft die Einfachheit die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Umgeben von ihren Töchtern zieht Jessica Alba auf den Tribünen der Weltmeisterschaft alle Blicke auf sich.
Article suivant
Olivia Wilde lässt den Trend der viktorianisch inspirierten Kleider wieder aufleben.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Will Smith teilt einen seltenen Moment mit Jada Pinkett Smith und ihrer Tochter Willow

Die Familie Smith zeigte sich in Paris bei einem seltenen öffentlichen Auftritt. Will Smith, Jada Pinkett Smith und...

Olivia Wilde lässt den Trend der viktorianisch inspirierten Kleider wieder aufleben.

Die irisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin Olivia Wilde bewies einmal mehr ihr Gespür für den roten Teppich....

Umgeben von ihren Töchtern zieht Jessica Alba auf den Tribünen der Weltmeisterschaft alle Blicke auf sich.

Jessica Alba erlebte mit ihrer Familie eine Premiere. Die amerikanische Schauspielerin und Geschäftsfrau besuchte zum ersten Mal ein...

Diese Sängerin bricht das Tabu, dass Geld in Beziehungen eine Rolle spielt.

Ist Geld in Beziehungen immer noch ein Tabuthema? Die amerikanische Country-Sängerin und Songwriterin Kelsea Ballerini hat sich entschlossen,...

Mit 52 Jahren überrascht Penélope Cruz in einem pastellblauen Kleid

Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz sorgte bei der Premiere ihres neuen Films „The Invite“ in Los Angeles für...

Zwischen Kühnheit und Eleganz sorgt Megan Thee Stallion mit ihrem neuen Look für Aufsehen.

Die amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion teilte auf Instagram ein Video in einem monochromen blauen Outfit, das sofort...