Katie Holmes' Haarverwandlung mit diesem langen „Bronde“-Bob sorgt für Furore.

Nachdem sie viele Jahre lang auf ihr langes, dunkelbraunes Haar verzichtet hatte, trägt die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Katie Holmes nun einen langen Bob mit karamellfarbenen und honigfarbenen Strähnen, der sowohl ihre Fans als auch die angesagten Friseure fasziniert.

Ein Scheinwerferlicht in New York

Katie Holmes präsentierte ihren neuen Haarschnitt im April 2026 auf der Launch-Party der Christopher John Rogers x Old Navy-Kollektion in New York. Sie trug einen langen, hellbraunen Bob, kombiniert mit einem lässigen Outfit aus Jeans und einem gelben Rippstricktop. Das Ensemble unterstrich den frischen Look ihrer neuen Frisur.

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Ein langer Bob bis zum Schlüsselbein, unkompliziert im Alltag.

Katie Holmes' gewählte Haarlänge entspricht exakt dem, was Friseure als „Clavicut“ bezeichnen: ein Schnitt, der auf Höhe des Schlüsselbeins endet. Dieser „Lob“-Schnitt ermöglicht sowohl Volumen als auch einfaches Hochstecken und ist gleichzeitig alltagstauglich. Dieser mittellange Schnitt, eine Mischung aus klassischem Bob und langem Haar, gilt aktuell als einer der schmeichelhaftesten Styles und passt zu vielen Gesichtsformen und Altersgruppen.

Die trendige "Bronde"-Welle

Neben dem Schnitt sorgt vor allem die Haarfarbe für Schlagzeilen. Katie Holmes hat ihr dunkles Braun gegen ein Goldbraun getauscht, irgendwo zwischen hellem Kastanienbraun und einem dezenten Blondton, der heute als „Bronde“ bezeichnet wird. Diese Mischung aus Braun und Blond, die bei Prominenten 2025/26 sehr beliebt ist, schmeichelt besonders warmen und hellen Hauttönen und verleiht ihnen einen natürlichen Glanz. Im Gegensatz zu sehr kühlen Blondtönen ist dieser Farbton pflegeleichter und wächst besser heraus, was ihn zu einer praktischen und ästhetisch ansprechenden Wahl macht.

Katie Holmes' neue Frisur gilt bereits als Inspiration für Frauen, die sich eine Veränderung wünschen, ohne gleich alles komplett umzukrempeln. Der lange Bob, der bis zum Schlüsselbein reicht, kombiniert mit einem dezenten Bronde-Ton, scheint die ideale Lösung für einen frischen, schicken und pflegeleichten Look im Frühjahr/Sommer 2026 zu sein.