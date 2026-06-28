Olivia Wilde lässt den Trend der viktorianisch inspirierten Kleider wieder aufleben.

Die irisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin Olivia Wilde bewies einmal mehr ihr Gespür für den roten Teppich. Bei der Premiere ihres Films „The Invite“ sorgte sie für Furore in einem viktorianisch inspirierten Kleid von Saint Laurent, das einen der wichtigsten Modetrends der Stunde perfekt verkörpert.

Ein mit Spannung erwarteter Auftritt im DGA Theater

Olivia Wilde sorgte im DGA Theater in Los Angeles für einen ihrer denkwürdigsten Auftritte des Jahres. Sie präsentierte dort ihren neuen Spielfilm „The Invite“, bei dem sie Regie führte, am Drehbuch mitwirkte und die Hauptrolle spielte. Auf dem roten Teppich posierte sie gemeinsam mit ihren Co-Stars: dem US-amerikanischen Schauspieler Seth Rogen, der spanischen Schauspielerin Penélope Cruz und dem US-amerikanischen Schauspieler Edward Norton. Diese Anwesenheit machte die Filmvorführung zu einem wahren Event und zog die Aufmerksamkeit von Fotografen und Fans gleichermaßen auf sich.

Ein Saint Laurent Kleid mit viktorianischem Charakter

Das zentrale Element dieses Auftritts ist zweifellos ihr Kleid von Saint Laurent. Das komplett schwarze Kleid spielt mit besonders markanten ästhetischen Referenzen: voluminöse Puffärmel, ein mehrstufiger Rock, ein tiefer V-Ausschnitt und eine durch einen dramatischen Ausschnitt betonte Taille. Die Silhouette erinnert direkt an die Codes viktorianischer Kleider, die traditionell durch architektonische Konstruktion und voluminöse Schultern gekennzeichnet sind. Dieser stilistische Ansatz spiegelt das Engagement des französischen Modehauses für ausdrucksstarke Kreationen wider, die allein durch ihre Konstruktion eine eigene visuelle Geschichte erzählen können.

Karla Welch, langjährige Stilpartnerin

Dieser Auftritt wurde von Stylistin Karla Welch, einer langjährigen Mitarbeiterin von Olivia Wilde, inszeniert. Die renommierte Stylistin, die auch mit zahlreichen anderen Hollywood-Schauspielerinnen wie Tracee Ellis Ross und Sarah Paulson zusammenarbeitet, ist bekannt für ihre Abkehr von konventionellen Silhouetten. Ihr unverkennbarer, architektonisch und feministisch geprägter Stil zeigt sich deutlich in der Wahl dieses Saint-Laurent-Kleides – eine Mischung aus historischen Anspielungen und einem betont modernen Schnitt. Dieser Ansatz unterstreicht die Qualität der Zusammenarbeit der beiden Frauen, die bereits einige der unvergesslichsten Auftritte von Olivia Wilde in den letzten Jahren hervorgebracht hat.

Smaragdschmuck rundet den Look ab

Passend zu ihrem atemberaubenden Kleid wählte Olivia Wilde besonders kostbaren Schmuck. Sie trug ein Set von Hanut Singh, einem indischen Designer, der für seine von Art déco und orientalischen Stilen inspirierten Schmuckstücke bekannt ist. Dazu gehörten baumelnde Ohrringe mit funkelnden Smaragden sowie ein passender Ring, ebenfalls mit demselben Edelstein besetzt. Das tiefe Grün der Smaragde bildete einen markanten Kontrast zum Schwarz des Kleides – ein sorgfältig abgestimmtes Farbenspiel. Diese Wahl unterstreicht die Liebe zum Detail der Silhouette und passt perfekt zur gewünschten festlichen Atmosphäre.

Eine elegante Hochsteckfrisur, die dem Kleid die volle Aufmerksamkeit schenkt.

Was ihre Frisur betrifft, entschied sich Olivia Wilde für schlichte Eleganz. Sie trug einen strengen, sorgfältig frisierten Chignon, der ihr Gesicht perfekt umrahmte. Diese ebenso stilvolle wie praktische Frisur ließ ihr Kleid und ihren Schmuck voll zur Geltung kommen. Dieser Ansatz entspricht einem wichtigen Prinzip für Auftritte auf dem roten Teppich: Wenn das Outfit auffällig ist, sollte die Frisur es ergänzen, ohne es zu überstrahlen. Der strenge Chignon, mittlerweile ein fester Bestandteil moderner Hollywood-Looks, spielt zudem mit historischen Bezügen, die die viktorianische Inspiration des Kleides widerspiegeln.

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Ein ausgesprochen aktueller Modetrend

Mit diesem Auftritt greift Olivia Wilde einen der wichtigsten Modetrends der Gegenwart auf: die Rückkehr historischer, insbesondere viktorianischer, Inspirationen in zeitgenössische Silhouetten. Hohe Kragen, voluminöse Ärmel, schwarze Spitze, architektonische Silhouetten: all diese Elemente prägten Kleider des 19. Jahrhunderts und werden von Designern nun neu interpretiert.

Mit ihrem viktorianisch inspirierten Saint-Laurent-Kleid, smaragdgrünem Schmuck und elegantem Chignon sorgte Olivia Wilde im DGA Theater für einen wahrhaft atemberaubenden Auftritt. Doch weit mehr als nur ein Look – es war ein in sich geschlossenes Kunstprojekt und eine berührende Hommage an die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Diane Keaton, die Olivia Wilde mit ihren Fans teilte. Es ist ein Beweis dafür, dass sowohl in der Filmwelt als auch in der Mode manche Auftritte auf dem roten Teppich weit mehr sind als bloße „stilistische Darbietungen“ und zu authentischen, persönlichen Geschichten werden.