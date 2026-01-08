Rihanna sorgt mit diesem gewagten und dennoch stilvollen Valentinstags-Look für Furore.

Rihanna begeisterte kürzlich ihre 149 Millionen Instagram-Follower mit einem ersten Blick auf die neue Valentinstagskollektion ihrer Marke Savage X Fenty. In einer Reihe von Fotos, die sie auf ihrem Account teilte, posiert die Sängerin und Unternehmerin in roter Lingerie, die Kühnheit, Glamour und Selbstbewusstsein vereint.

Ein intensiver roter Look, irgendwo zwischen Glamour und Selbstbestätigung

Von hinten fotografiert, trägt Rihanna hochgeschnittene Shorts. Der dazu passende, mit zarten Raffungen verzierte BH rundet den Look ab, der gleichermaßen grafisch und glamourös ist. Das leuchtende Rot, die Farbe der Leidenschaft, kommt hier in einem ebenso ästhetisch ansprechenden wie ausdrucksstarken Bild kraftvoll zur Geltung.

Rihanna, dreifache Mutter mit Rapper A$AP Rocky, verkörpert eine selbstbewusste und befreite Weiblichkeit. Sie präsentiert weiterhin ihren unverfälschten Glamour, fernab der traditionellen Erwartungen an Frauen nach der Schwangerschaft. Diese starke Botschaft passt perfekt zur inklusiven und sozial engagierten redaktionellen Vision von Savage X Fenty.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri)

Eine Kampagne zwischen Mythologie und Ermächtigung

Die Bildunterschrift ist eindeutig: „Aphrodite war wild ❤️ Valentinstagskollektion erhältlich auf savagex.com.“ Eine Anspielung auf die griechische Göttin der Liebe und Schönheit. Wie gewohnt verbindet Rihanna Fantasie und Marketing, um ihre Vision zu untermauern: eine Marke, die alle Ausdrucksformen von Begierde und alle Körpertypen feiert.

Die Kollektion zum Valentinstag 2026 setzt auf weiche Stoffe und strukturierte Schnitte, die die Figur schmeicheln, ohne einzuengen. Das von Rihanna präsentierte Outfit verkörpert diese Balance zwischen ausdrucksstarker Ästhetik und hohem Tragekomfort.

Rihanna, die in ihrem Modeimperium stets an vorderster Front steht.

Dieser modische Auftritt erfolgte nur wenige Tage, nachdem der Star in Los Angeles in einer roten Lederjacke gesichtet wurde, die ebenfalls für großes Aufsehen sorgte. Während ihre Fans weiterhin auf ein musikalisches Comeback hoffen, setzt Rihanna ihren Erfolgskurs eindeutig in den Bereichen Mode und Unternehmertum fort.

Savage X Fenty, mit einem Wert von fast einer Milliarde Dollar, hat sich als Schlüsselmarke in der Dessousbranche etabliert. Das Unternehmen zeichnet sich nicht nur durch seine inklusive Positionierung aus, sondern auch durch seine Fähigkeit, jede Kampagne zu einem authentischen Statement für Stil und Werte zu machen.

Ein Valentinstag voller Sehnsucht

Mit ihrer neuen Kollektion unterstreicht Rihanna ihren Einfluss auf Mode und Selbstbild. Durch einen eleganten Look, eine kraftvolle Botschaft und eine sorgfältig inszenierte Show definiert sie die Standards zeitgenössischen Glamours immer wieder neu.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Auftritt von Rihanna mehr als nur ein Instagram-Post ist; er ist Teil einer perfekt abgestimmten Markenstrategie, in der das Persönliche politisch wird und Unterwäsche zu einem Symbol der Selbstermächtigung.