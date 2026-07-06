Ester Expósito entschied sich für ein minimalistisches weißes Kleid und sorgte damit für Furore.

Die spanische Schauspielerin Ester Expósito hinterließ beim Fernsehfestival von Monte-Carlo einen bleibenden Eindruck. Sie stach in einem auffälligen weißen Kleid mit betont minimalistischem Stil hervor, das schnell zahlreiche Modegespräche auslöste.

Eine bemerkenswerte Präsenz beim Monte-Carlo-Festival

Auf dem 65. Fernsehfestival von Monte-Carlo feierte Ester Expósito einen ihrer gefeiertsten Auftritte. Sie zählte zu den meist erwarteten Gästen dieser Veranstaltung für internationale Fernsehproduktion. Inmitten dieses Trubels gelang es der spanischen Schauspielerin, sowohl professionell als auch stilistisch hervorzustechen.

Ein weißes Kleid im minimalistischen Stil

Für ihren Auftritt beim Festival wählte Ester Expósito ein weißes Kleid in betont minimalistischem Stil. Fernab der spektakulären Silhouetten, die man oft auf dem roten Teppich sieht, entschied sie sich für zurückhaltende Eleganz, ganz im Stil der großen Klassiker des modernen Designs. Diese Wahl spiegelt einen starken Trend wider: einen diskreteren, raffinierten Luxus, der die Qualität der Schnitte und nicht das Spektakel in den Vordergrund stellt.

Make-up von Charlotte Tilbury

Um ihren Look zu vervollständigen, vertraute Ester Expósito beim Make-up auf die Marke Charlotte Tilbury. Das Londoner Unternehmen, ein weltweit führender Anbieter von Luxus-Make-up, kreierte einen Look, der perfekt zur schlichten Eleganz ihres Kleides passte: ein natürliches, strahlendes Finish, das Ester Expósitos mediterranen Teint unterstrich.

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Die Goldene Nymphe für die beste internationale Hoffnung

Ester Expósitos Anwesenheit in Monte Carlo hatte neben ihrem Erscheinungsbild auch eine hochprofessionelle Dimension. Sie wurde mit der renommierten Goldenen Nymphe als beste internationale Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet, die ihr bei der Eröffnungszeremonie des Festivals am 12. Juni 2026 überreicht wurde. Diese Auszeichnung, die insbesondere von jungen Talenten der internationalen Filmbranche begehrt wird, würdigt das außergewöhnliche Können einer aufstrebenden Schauspielerin, die bereits internationale Anerkennung gefunden hat. Fürst Albert II. von Monaco überreichte ihr die Trophäe persönlich – ein sichtlich bewegender Moment für die sichtlich geehrte Schauspielerin.

Eine emotionale Rede

Ester Expósitos Rede auf der Bühne nach der Preisverleihung war von Emotionen geprägt. Die Schauspielerin begann ihre Ansprache in drei Sprachen und würdigte die internationale Ausrichtung des Festivals: „Hola, buenas noches, bonsoir.“ Sie fuhr fort: „Es ist mir eine Ehre, heute Abend hier zu sein, umgeben von so talentierten Künstlern. Ich finde es sehr wichtig, Talent anzuerkennen und zu feiern, unabhängig von Nationalität oder Sprache.“ Lächelnd schloss sie: „Ich bin zum ersten Mal in Monte Carlo, daher wird es wohl ein ganz besonderer Abend, den ich nie vergessen werde.“ Eine schlichte, aufrichtige und zutiefst berührende Botschaft, die das Publikum tief bewegte.

Eine herzliche Dankesbotschaft

Einen Tag nach der Zeremonie veröffentlichte Ester Expósito eine herzliche Nachricht in den sozialen Medien, um ihre Dankbarkeit auszudrücken. „Gracias por este reconocimiento precioso“ („Vielen Dank für diese wertvolle Anerkennung“), schrieb die Schauspielerin auf Spanisch und verlinkte das Festival sowie die Marke, die ihr das umwerfende Outfit zur Verfügung gestellt hatte. Der Beitrag wurde von blauen und pinken Herz-Emojis begleitet, die ihre Emotionen während der Veranstaltung widerspiegelten.

Eine aufstrebende internationale Karriere

Für Ester Expósito kommt diese Auszeichnung zu einem entscheidenden Zeitpunkt ihrer Karriere. 2018 in der spanischen Netflix-Serie „Élite“ entdeckt, avancierte sie innerhalb weniger Jahre zu einer der führenden Persönlichkeiten ihrer Generation. Seitdem hat sie zahlreiche internationale Auftritte absolviert und Dreharbeiten in ihrer Heimat mit Projekten im Ausland kombiniert. Ihre Nominierung beim Fernsehfestival von Monte-Carlo bestätigt die internationale Dimension ihrer Karriere und positioniert sie unter den vielversprechendsten neuen Stimmen im globalen Fernsehdrama.

Ein Auftritt, der in den sozialen Medien glänzt

Wie bei jedem öffentlichen Auftritt von Ester Expósito sorgte auch ihre Anwesenheit beim Fernsehfestival von Monte-Carlo sofort für großes Aufsehen in den sozialen Medien. Bilder der Zeremonie, die von Modezeitschriften und -accounts geteilt wurden, lösten eine Welle bewundernder Kommentare aus. Die schlichte Eleganz ihres weißen Kleides, kombiniert mit ihrem natürlichen Make-up, machte Ester Expósito zu einer der meistdiskutierten und stilvollsten Persönlichkeiten.

Mit ihrem eleganten weißen Kleid, dem Golden Nymph Award als beste internationale Newcomerin und ihrer emotionalen Rede lieferte Ester Expósito einen ihrer unvergesslichsten Auftritte des Jahres ab. Sie bestätigte damit sowohl ihren beruflichen Aufstieg als auch ihren ausgeprägten Sinn für Eleganz.