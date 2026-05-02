Schauspielerin Brooke Shields und ihre Tochter tragen den gleichen Look und sorgen für Aufsehen.

Die amerikanische Schauspielerin und Model Brooke Shields und ihre Tochter Rowan brauchen offenbar keinen gemeinsamen Stylisten, um ein unvergessliches Mode-Duo zu bilden. Ende April 2026 wurden die beiden Frauen in identischen kleinen Schwarzen auf den Straßen von New York fotografiert, und ihre frappierende Ähnlichkeit ging sofort viral.

Dreharbeiten in den Straßen von Manhattan

Während der Dreharbeiten zur Serie „Next Gen NYC“ wurden Brooke Shields und ihre 22-jährige Tochter Rowan Henchy in den Straßen von New York fotografiert. Beide trugen kurze, schwarze Kleider. Die Serie begleitet eine Gruppe junger New Yorker Erben, darunter viele Kinder von Stars der US-amerikanischen Reality-TV-Show „Real Housewives“. Brooke Shields wird voraussichtlich zusammen mit der US-amerikanischen Fernsehmoderatorin Teresa Giudice, der Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Kandi Burruss sowie der US-amerikanischen Reality-TV-Persönlichkeit und Geschäftsfrau Meredith Marks in einer Dinner-Szene mit deren Töchtern zu sehen sein – eines der am meisten erwarteten Crossover der Serie.

Zwei schwarze Kleider, zwei Stile

Die beiden Frauen – Brooke Shields und ihre Tochter Rowan – trugen beide das gleiche Basic-Kleid, ein kleines schwarzes, ärmelloses Kleid, aber jede in ihrer eigenen Interpretation. Rowans Kleid reichte bis zu den Knöcheln und war mit einem Schößchen und zahlreichen silbernen Nieten verziert. Dazu kombinierte sie ein goldenes Armband, eine passende Uhr und Lacklederpumps. Brooke Shields entschied sich für eine geradlinige Lederversion, die sie mit Wildledermules trug. Gleiche Gene, unterschiedliche Persönlichkeiten: eine Dynamik, die ihre enge Verbundenheit perfekt verdeutlicht.

Die Ähnlichkeit, die für Aufsehen sorgt

Was neben den Outfits ebenso viel Aufmerksamkeit erregte, war die frappierende Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter. Dieselbe Figur, dieselbe Ausstrahlung – die Fotos kursierten sofort mit dem gleichen Kommentar: „Auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden.“ Die beiden Frauen haben auch die gleichen Tattoos: einen Marienkäfer, eine Anspielung auf Rowans Spitznamen aus Kindertagen, „Kleiner Käfer“, und den Spruch „Und zur Party“ auf ihren Unterarmen. Eine Verbindung, die weit über die Kleidung hinausgeht.

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Rowan Henchy, vom Campus zu "Next Gen NYC"

Rowan, die im Mai letzten Jahres ihr Studium der Rundfunkjournalistik an der Wake Forest University abschloss, kann auf TikTok 108.000 Follower vorweisen und hat bereits an der Seite ihrer Mutter mehrere rote Teppiche betreten – darunter das White House Correspondents' Dinner 2022 und die Women of the Year Awards. Sie spricht außerdem öffentlich über ihr Leben mit Typ-1-Diabetes und nutzt ihre Reichweite für Aufklärungskampagnen im Gesundheitswesen. Ihre Teilnahme an der Serie „Next Gen NYC“ ist ein weiterer Schritt in ihrer wachsenden Bekanntheit.

Brooke Shields, eine generationsübergreifende Ikone

Brooke Shields steht weiterhin mit müheloser Eleganz im Rampenlicht. Die ehemalige Calvin-Klein-Muse, Schauspielerin, Autorin und nun auch Produzentin begleitet das Fernsehdebüt ihrer Tochter mit derselben Leichtigkeit, die auch ihre eigenen Outfits ausstrahlt. Das perfekt aufeinander abgestimmte Mutter-Tochter-Gespann, das durch die Straßen New Yorks flaniert, verkörpert genau das, wofür sie steht: die natürliche, mühelose und stilvolle Weitergabe von Werten.

Zwei kleine schwarze Kleider, eine verblüffende Ähnlichkeit und offensichtliche Vertrautheit: Brooke Shields und Rowan Henchy haben damit einen der bemerkenswertesten Mutter-Tochter-Looks des Aprils 2026 geschaffen. Und wir haben das Gefühl, dass dies erst der Anfang ist.