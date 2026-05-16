„Die schönste Mama“: Model Elsa Hosk präsentiert ihren Babybauch in einem Satin-Ensemble

Léa Michel
@hoskelsa / Instagram

Auf Instagram teilte das schwedische Model Elsa Hosk eine Reihe von Fotos, die ihre Follower sofort begeisterten. In einem komplett weißen Satin-Ensemble, mit getönter Sonnenbrille und einer Wildledertasche posierte sie selbstbewusst, wobei ihr Babybauch zart zwischen den Stoffbahnen eines Oversize-Hemdes hervorblitzte. Der Auftritt wurde mit Tausenden von Kommentaren unter dem Post gefeiert.

Ein Satin-Look von Kopf bis Fuß für eine elegante Schwangerschaft

Für diese neuen Fotos wählte Elsa Hosk einen makellosen Hosenanzug aus leuchtendem Satin, der das Tageslicht perfekt einfängt. Das offen und oversized getragene Hemd betont ihren runden Bauch, während die weiten, fließenden Hosen ihre schlanke Silhouette optisch strecken. Ein betont minimalistischer Ansatz, bei dem die Eleganz des Stoffes für sich spricht.

Als Accessoire wählte Elsa Hosk eine taupefarbene Wildledertasche, die einen perfekten Kontrast zum Weiß ihres Outfits bildete. Große, braun getönte Schmetterlingssonnenbrillen verleihen dem Look einen Hauch von Retro-Chic. Eine elegante Frisur und dezente schwarze Sandalen runden das Gesamtbild ab: Elsa Hosk präsentiert einen Umstands-Look, der beweist, dass Eleganz und Komfort perfekt harmonieren können, selbst wenn sich die Figur im Laufe der Monate verändert.

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Eine Schwangerschaft wird gefeiert

Dieser Post ist Teil einer Strategie, die das Model verfolgt: ihren schwangeren Körper zu zeigen, ohne ihn zu verstecken. Am 10. April 2026 verkündete Elsa Hosk offiziell ihre zweite Schwangerschaft mit einer Reihe von Fotos, die von Julia Gorbachenko aufgenommen wurden. Damals teilte sie ihren Followern mit, dass sie seit sechs Monaten „ein kleines Wunder in sich trage“.

Eine Ankündigung, die zunächst von Instagram zensiert wurde – die Plattform hatte ihren ursprünglichen Beitrag entfernt –, bevor sie öffentlich reagierte: „Ich wünschte, die Leute würden den Bauch schwangerer Frauen nicht als etwas Anstößiges ansehen, aber so ist die Lage nun mal.“ Elsa Hosk erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Verlobten Tom Daly, einem britischen Geschäftsmann, mit dem sie bereits eine Tochter, Tuulikki Joan, hat, die im Februar 2021 geboren wurde.

Eine Welle positiver Kommentare

Unter dem Post gingen zahlreiche Reaktionen ein. „Die schönste Mama“, „Du strahlst“ : Internetnutzer lobten sowohl den Look als auch die Ausstrahlung des Models kurz vor der Geburt. Viele hoben die schlichte Inszenierung hervor, die einen starken Kontrast zu den oft theatralischen Konventionen traditioneller Schwangerschaftsfotoshootings bildete.

Was vielen am meisten in Erinnerung bleibt, ist die Konstanz von Elsa Hosks Botschaft seit ihrer Bekanntgabe: nichts zu verbergen, diskret zu bleiben und den Körper so zu feiern, wie er ist. Diese Haltung deckt sich mit der anderer Models ihrer Generation – wie Jasmine Tookes, die 2025 schwanger für Victoria’s Secret über den Laufsteg ging – und trägt dazu bei, die Darstellung von Müttern in der Modebranche zu verändern.

Zwischen schimmerndem Satin, sorgfältig ausgewählten Accessoires und ihrem stolz präsentierten Babybauch hat Elsa Hosk einen ihrer beliebtesten Posts der Saison geschaffen. Nur wenige Wochen vor der Geburt ihres zweiten Kindes erinnert uns das schwedische Model mit jedem Post daran, dass eine Schwangerschaft nichts ist, was man verstecken sollte, sondern ein Meilenstein, den es zu feiern gilt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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