Dieses Lederkleid, das von Schauspielerin Kerry Washington getragen wird, verbirgt ein unerwartetes Detail

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Kerry Washington präsentierte am 25. April 2026 bei Apple TVs FYC-Event für ihre Serie „Imperfect Women“ in Kalifornien einen ihrer auffälligsten Looks. Das florale Detail zog garantiert alle Blicke auf sich.

Weiße Blüten, die zu schweben schienen

Kerry Washington wählte ein langes Kleid aus Erdems Herbst/Winter-Kollektion 2026, gefertigt aus strukturiertem, gerafftem schwarzem Leder. Der Kontrast zwischen dem Leder und den weißen Blütenapplikationen zog sofort alle Blicke auf sich. Diese dreidimensionalen Elemente, die scheinbar vom Kleid losgelöst waren, verliehen dem Material, das man üblicherweise mit Extravaganz assoziiert, eine romantische und fast surreale Note. Ein markanter schwarzer Choker, ebenfalls mit einer weißen Blüte an der Seite verziert, rundete das Ensemble ab und führte das Motiv des Kleides in den Accessoires fort.

Um den Gesamtlook nicht zu überladen, entschied sich Kerry Washington für ein rosiges Make-up mit Smokey Eyes und trug ihr Haar zu einem eleganten, tiefsitzenden Dutt zurückgebunden. Eine gelungene Balance zwischen Eleganz und Ausdrucksstärke – ganz im Stil der Schauspielerin auf dem roten Teppich.

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„Unvollkommene Frauen“, die Serie, die sie den ganzen Frühling über beschäftigt.

„Imperfect Women“ erzählt die Geschichte der Folgen des Mordes an einer wohlhabenden Frau und der dunklen Geheimnisse, die ihre Freunde über ihr Leben aufdecken. In den Hauptrollen sind die US-amerikanische Schauspielerin Kerry Washington, die US-amerikanische Schauspielerin Kate Mara, die britisch-amerikanische Schauspielerin Elisabeth Moss und der schwedisch-amerikanische Schauspieler Joel Kinnaman zu sehen. Kerry Washington verkörpert Eleanor, eine moralisch ambivalente Figur – und sie hat diese Vielschichtigkeit offensichtlich auch in ihrer Kleiderwahl für Werbeveranstaltungen zum Ausdruck gebracht.

Eine Schauspielerin, die jede Werbeveranstaltung in einen modischen Auftritt verwandelt

Seit Beginn der Werbekampagne für die Serie „Imperfect Women“ präsentiert Kerry Washington eine Reihe beeindruckender Looks: Zuerst eine Spitzensilhouette von Zuhair Murad, bestehend aus einem Boudoir-inspirierten Korsett und einer weit geschnittenen Hose, komplett aus schwarzer Spitze, und nun dieses Kleid von Erdem mit seinen herabhängenden Blüten. Zwei unterschiedliche Welten, doch dieselbe meisterhafte Inszenierung von Kontrasten.

Mit diesem Auftritt beweist Kerry Washington einmal mehr ihren makellosen Stil und ihr Talent, jeden Werbeauftritt in ein modisches Highlight zu verwandeln. Eines ist sicher: Die „Imperfect Women“-Tour wird uns weiterhin inspirieren.