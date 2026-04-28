Dieses Lederkleid, das von Schauspielerin Kerry Washington getragen wird, verbirgt ein unerwartetes Detail

Fabienne Ba.
@kerrywashington / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Kerry Washington präsentierte am 25. April 2026 bei Apple TVs FYC-Event für ihre Serie „Imperfect Women“ in Kalifornien einen ihrer auffälligsten Looks. Das florale Detail zog garantiert alle Blicke auf sich.

Weiße Blüten, die zu schweben schienen

Kerry Washington wählte ein langes Kleid aus Erdems Herbst/Winter-Kollektion 2026, gefertigt aus strukturiertem, gerafftem schwarzem Leder. Der Kontrast zwischen dem Leder und den weißen Blütenapplikationen zog sofort alle Blicke auf sich. Diese dreidimensionalen Elemente, die scheinbar vom Kleid losgelöst waren, verliehen dem Material, das man üblicherweise mit Extravaganz assoziiert, eine romantische und fast surreale Note. Ein markanter schwarzer Choker, ebenfalls mit einer weißen Blüte an der Seite verziert, rundete das Ensemble ab und führte das Motiv des Kleides in den Accessoires fort.

Um den Gesamtlook nicht zu überladen, entschied sich Kerry Washington für ein rosiges Make-up mit Smokey Eyes und trug ihr Haar zu einem eleganten, tiefsitzenden Dutt zurückgebunden. Eine gelungene Balance zwischen Eleganz und Ausdrucksstärke – ganz im Stil der Schauspielerin auf dem roten Teppich.

„Unvollkommene Frauen“, die Serie, die sie den ganzen Frühling über beschäftigt.

„Imperfect Women“ erzählt die Geschichte der Folgen des Mordes an einer wohlhabenden Frau und der dunklen Geheimnisse, die ihre Freunde über ihr Leben aufdecken. In den Hauptrollen sind die US-amerikanische Schauspielerin Kerry Washington, die US-amerikanische Schauspielerin Kate Mara, die britisch-amerikanische Schauspielerin Elisabeth Moss und der schwedisch-amerikanische Schauspieler Joel Kinnaman zu sehen. Kerry Washington verkörpert Eleanor, eine moralisch ambivalente Figur – und sie hat diese Vielschichtigkeit offensichtlich auch in ihrer Kleiderwahl für Werbeveranstaltungen zum Ausdruck gebracht.

Eine Schauspielerin, die jede Werbeveranstaltung in einen modischen Auftritt verwandelt

Seit Beginn der Werbekampagne für die Serie „Imperfect Women“ präsentiert Kerry Washington eine Reihe beeindruckender Looks: Zuerst eine Spitzensilhouette von Zuhair Murad, bestehend aus einem Boudoir-inspirierten Korsett und einer weit geschnittenen Hose, komplett aus schwarzer Spitze, und nun dieses Kleid von Erdem mit seinen herabhängenden Blüten. Zwei unterschiedliche Welten, doch dieselbe meisterhafte Inszenierung von Kontrasten.

Mit diesem Auftritt beweist Kerry Washington einmal mehr ihren makellosen Stil und ihr Talent, jeden Werbeauftritt in ein modisches Highlight zu verwandeln. Eines ist sicher: Die „Imperfect Women“-Tour wird uns weiterhin inspirieren.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
„Büro-Sirene“: Sängerin Dua Lipas modisches Wagnis fasziniert und verführt zugleich.
Article suivant
"Ungefiltert": Sängerin Kesha überrascht mit Bildern, die ebenso natürlich wie gewagt sind.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Schauspielerin Nina Dobrev teilt Einblicke in ihre Zugreise, doch für Aufsehen sorgt vor allem diese Badewanne.

Die bulgarisch-kanadische Schauspielerin und Model Nina Dobrev teilte Bilder ihrer Reise mit dem Venice Simplon-Orient-Express, und unter all...

Schauspielerin Zoe Saldaña glänzt in einem schimmernden Trompe-l'œil-Kleid

Die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Zoe Saldaña macht auf dem roten Teppich keine halben Sachen. Am 23....

Das amerikanische Model Brooks Nader sorgt mit einem Look für Aufsehen.

Manche Outfits ziehen allein schon alle Blicke auf sich. Brooks Nader bewies dies einmal mehr, indem er in...

"Ungefiltert": Sängerin Kesha überrascht mit Bildern, die ebenso natürlich wie gewagt sind.

Am 24. April 2026 feierte die amerikanische Sängerin Kesha den Tag der Erde weder mit einer Rede noch...

„Büro-Sirene“: Sängerin Dua Lipas modisches Wagnis fasziniert und verführt zugleich.

Zwischen ihren Reisen weiß die britische Singer-Songwriterin Dua Lipa ihren Stil immer wieder gekonnt in Szene zu setzen....

Dieses von Harper Beckham ausgewählte Duo könnte durchaus zur Inspiration der Saison werden.

Als Victoria Beckham in New York ihre neue Zusammenarbeit mit Gap feierte, zog ihre Tochter Harper, die genauso...