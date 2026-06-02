Heidi Klum erstrahlt am Strand mit einem bronzefarbenen Look

Nur wenige Tage nach ihren zahlreichen Auftritten an der Croisette ist Heidi Klum wieder am Strand. Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin postete ein Video, in dem sie in einem schimmernden bronzefarbenen Bikini posiert.

Ein irisierender Bronzeton, der das Licht einfängt

Auf ihrem Instagram-Account teilte Heidi Klum ein Video und eine Reihe von Fotos, die an einem weißen Sandstrand aufgenommen wurden. Sie trägt einen zweiteiligen Badeanzug in einem sanften Bronzeton, der dezent mit schimmernden Pailletten besetzt ist, die das Licht einfangen. Das minimalistische Modell mit seinen dünnen Trägern und dem tiefen Ausschnitt wirkt vor dem Hintergrund des tiefblauen Ozeans umso eindrucksvoller.

Vor der Kamera spielt Heidi Klum mit dem Licht, dreht sich um, verweilt lässig auf einem Treibholzstamm und erkundet jeden Winkel des Raumes. Ihre Follower waren begeistert und überschütteten den Beitrag umgehend mit Kommentaren.

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Eine Kampagne von Calzedonia

Das Bild sieht zwar aus wie ein Urlaubsfoto, ist aber tatsächlich Teil einer Kampagne. Heidi Klum wurde erneut als Gesicht der Bademodenkollektion von Calzedonia ausgewählt, der italienischen Marke, mit der sie bereits seit mehreren Jahren zusammenarbeitet.

Im selben Karussell präsentiert sich das Model in zwei weiteren Sommeroutfits: einem zweiteiligen Ensemble in gebranntem Orange mit Neckholder und einem weiteren in Anisgrün mit tiefem V-Ausschnitt und silbernen Metallic-Details. Weiches, gewelltes blondes Haar mit Mittelscheitel, goldene Haut, natürliche Schönheit: der unverkennbare Heidi-Klum-Look in all seiner durchdachten Schlichtheit.

Außerdem gibt es ein weiteres Foto, auf dem sie in einem rückenfreien Zweiteiler mit Zebramuster posiert. Dieser verspielte Akzent lockert den monochromen Look der anderen Teile auf und macht diese Kampagne zu einer der am meisten erwarteten der Saison.

Vom roten Teppich in Cannes bis zum weißen Sand

Dieser Ausflug ans Meer erfolgte nur wenige Tage nach Heidi Klums vielbeachteten Auftritten an der Croisette. Bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 präsentierte sie in der Tat eine Reihe spektakulärer Roben. Zur Eröffnungszeremonie am 12. Mai wählte sie ein pfirsichfarbenes Kleid von Elie Saab mit tiefem, gerafftem Ausschnitt, der mit einer rosa Blüte verziert war. Am 18. Mai, bei der Vorführung des Films „Fjord“, erschien sie dann in einem hautfarbenen Korsettkleid aus goldbestickter Alençon-Spitze, das eine Meerjungfrauen-Silhouette zauberte.

Von millimetergenauer Goldspitze bis hin zu warmem Sand – Heidi Klum beweist einmal mehr ihr Talent, nahtlos zwischen verschiedenen Welten zu wechseln.