Kim Kardashian verrät ihren Lieblingstrick, um (fast) nie wieder einen BH zu tragen

Kim Kardashian verriet kürzlich ihr „Geheimnis“, wie sie ultratief ausgeschnittene Oberteile ohne BH tragen kann und dabei trotzdem Halt und Eleganz bewahrt. Ein cleverer Trick, der Ihre Garderobe revolutionieren könnte.

Der Hack, der für Aufsehen sorgt

In einem auf Instagram veröffentlichten Video verriet Kim Kardashian ihren „weltbesten Trick“, um den Eindruck zu erwecken, keinen BH zu tragen. Ihre Geheimwaffe? Der Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit, ein formender Body mit sehr tiefem Ausschnitt. Laut ihr vereint dieses Kleidungsstück Halt und Bedeckung und erweckt gleichzeitig den Eindruck einer natürlich freien Brust unter der Kleidung. Ideal für Oberteile oder Blazer mit gewagten Schnitten, verzichtet dieser Body auf sichtbare Träger oder Bügel, die die fließenden Linien des Kleidungsstücks stören könnten.

Der Body, über den alle reden

Kim Kardashian präsentiert einen ganz besonderen Stil: einen Body ihrer Marke Skims, der so designt ist, dass er unsichtbar bleibt und gleichzeitig die Silhouette dezent formt. Die Vorderseite ist leicht und sorgt so für hohen Tragekomfort, während die Rückseite verschiedene Tragemöglichkeiten bietet: gerade Träger wie bei einem Tanktop oder ein Neckholder für mehr Halt. In ihrem Video trägt Kim Kardashian den Body unter einem Blazer, wodurch ein tiefer V-Ausschnitt entsteht, der deutlich unter die BH-Linie reicht. Der „No-Bra“-Effekt ist sofort sichtbar, elegant und natürlich.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian (@kimkardashian)

Wie Kim es im Alltag trägt

Kim gibt sich nicht mit nur einer Verwendungsmöglichkeit zufrieden: Sie zeigt, dass der Body für verschiedene Anlässe geeignet ist.

Unter einem taillierten Blazer, für einen tiefen Ausschnitt, aber perfekt kontrolliert.

Unter einem sehr tief ausgeschnittenen Abendkleid, wo schon der kleinste BH-Rand den Look ruinieren könnte.

Sie erwähnt jedoch, dass manche Anlässe technischere Lösungen wie Klebeband oder Klebesysteme erfordern könnten, aber für den Alltag bevorzugt sie diesen Body wegen seines Komforts und seiner Schlichtheit. Sie gibt sogar zu, ihn ihren Freundinnen empfohlen zu haben, die es schätzen, sehr freizügige Outfits tragen zu können und trotzdem perfekten Halt zu genießen.

Ein absolutes Muss für die Feiertage?

Mit seinem „No-Bra“-Effekt, der figurbetonten Silhouette und den gewagten Ausschnitten ist dieser Body ein vielseitiges und praktisches Kleidungsstück. Ob solo oder unter einem Blazer getragen, er erlaubt es Ihnen, selbst die gewagtesten Schnitte auszuprobieren, ohne auf Komfort oder Halt verzichten zu müssen.

Es ist jedoch wichtig, sich eine grundlegende Wahrheit vor Augen zu halten: Niemand braucht eine perfekt geformte oder gestützte Brust, um sich schön und selbstbewusst zu fühlen. Manche Frauen tragen gar keinen BH oder keinen formenden Body, und das ist völlig in Ordnung. Jeder Körper ist auf seine Weise schön, und die Illusion von „Perfektion“, die manche Kleidung erzeugt, ist optional, nicht verpflichtend.

Kurz gesagt: Kim Kardashians Seamless Sculpt Deep Plunge Body ist ein praktischer Trick für alle, die gerne Dekolleté zeigen, ohne sich dabei unwohl zu fühlen. Die eigentliche Botschaft ist jedoch: Mode sollte sich dir anpassen, nicht umgekehrt. Ob du nun Kims Trick folgst oder deiner Brust mehr Luft gönnst – am wichtigsten ist, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst.