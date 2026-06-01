"Du strahlst": Natalie Portman gewährt einen Einblick in ihren Urlaub am Meer.

Julia P.
@natalieportman / Instagram

Die israelisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Natalie Portman gewährte ihren Followern einen Einblick in ihren Urlaub. In einer Reihe von Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Account teilte, präsentierte sie unbeschwerte, sonnige Momente inmitten von Meer, Tieren und zeitgenössischer Kunst. In den Kommentaren lobten viele Nutzer ihre Natürlichkeit, die sich in der immer wiederkehrenden Nachricht „Du strahlst!“ widerspiegelte.

Ein sommerliches Selfie am Meer

Das erste Foto gibt den Ton an. Vor dem tiefblauen Meer posiert Natalie Portman für ein Selfie. Sie trägt einen großen Strohhut mit einer breiten schwarzen Schleife. Eine große runde Sonnenbrille und ein (fast) ungeschminkter Teint runden diesen entspannten, sommerlichen Look ab. Ein friedliches, sonnendurchflutetes Bild, das ihre Follower sofort verzauberte.

Zwischen seinen Hunden und zeitgenössischer Kunst

Im gesamten Karussell verknüpft Natalie Portman persönliche Momente mit kulturellen Anspielungen. Darunter sind zwei große weiße Hunde, die aus nächster Nähe, Nase an Nase, fotografiert wurden – eine zärtliche und spontane Geste. Weiter hinten teilt Portman ein Foto eines Gemäldes von Adrian Ghenie, das in der Galerie Thaddaeus Ropac im Pariser Marais zu sehen war. Der rumänische Künstler präsentierte dort bis zum 30. Mai seine Ausstellung „Roman Campagna“, eine Sammlung aktueller Gemälde und Zeichnungen, die von der Kunstgeschichte inspiriert sind. Dieses Detail unterstreicht Portmans bekanntes Interesse an Kultur.

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Ein schlichtes und leuchtendes Zwischenspiel

Abseits des roten Teppichs zeigt diese Publikation eine andere Seite von Natalie Portman: ein friedliches Alltagsleben mit Spaziergängen am Meer, enger Verbundenheit zu ihren Tieren und Besuchen in Kunstgalerien. All dies wird in einer minimalistischen Ästhetik präsentiert, dominiert von natürlichen Tönen wie Strohgelb, Weiß und Marineblau. Diese bewusste Schlichtheit steht in starkem Kontrast zu dem formelleren Image, das man oft mit offiziellen Anlässen verbindet.

Mit diesem Urlaubsalbum pflegt Natalie Portman eine unaufdringliche, aber dennoch strahlende Präsenz in den sozialen Medien. Zwischen Meer, Tieren und zeitgenössischer Kunst teilt sie eine authentische Sommerpause, die bei ihrem Publikum offensichtlich großen Anklang gefunden hat.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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