Kylie Jenners beste Freundin lässt den Crop-Top-Trend mit einer Vintage-Version wieder aufleben.

Unter der kalifornischen Sonne sorgt Anastasia Karanikolaou für Schlagzeilen. Die Influencerin, eine enge Freundin von Kylie Jenner, begeisterte ihre Follower kürzlich mit einem Outfit, das das klassische Crop-Top mit einem Retro-Touch neu interpretiert.

Ein Vintage-Look, der in den sozialen Medien für Furore sorgt.

Auf Instagram trägt Anastasia Karanikolaou ein weißes Crop-Top im Vintage-Stil der USA. Das minimalistische Top interpretiert ein ikonisches Logo auf verspielte Weise und erinnert an den rebellischen und lässigen Vibe der 90er. Kombiniert mit einem schwarzen Rock und dezenten Accessoires ist dieser Look eine Hommage an stilvolle Schlichtheit und Selbstbewusstsein.

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Stilmerkmale: Minimalismus und Selbstbewusstsein

Für ihren sonnigen Ausflug wählte die junge Frau ganz offensichtlich einen natürlichen und gepflegten Look. Ihr Haar, vorne leicht nach hinten gekämmt, umrahmte zart ihr Gesicht, während weiche Locken im Nacken locker fielen und so für Bewegung und einen lässigen Touch sorgten. Eine Sonnenbrille, die wie ein Haarband auf ihrem Kopf saß, unterstrich diesen praktischen und zugleich trendigen Look.

Bei den Accessoires überließ sie nichts dem Zufall: silberne Armbänder, die das Licht reflektierten, übereinander getragene Halsketten, die mit Längen und Texturen spielten, und auffälliger Schmuck, der dem Gesamtlook eine markante Note verlieh. Die Harmonie zwischen Schlichtheit und raffinierten Details schuf einen sommerlichen Look, elegant und unkompliziert zugleich, perfekt für die helle Tagesatmosphäre.

Mit diesem Look unterstreicht Anastasia Karanikolaou ihren Status als Mode-Influencerin. Indem sie das Vintage-Crop-Top neu interpretiert, verkörpert sie den Trend, bei dem Retro-Stil und modernes Selbstbewusstsein aufeinandertreffen. Ihr jüngster Auftritt beim Coachella-Festival an der Seite von Kylie Jenner hat ihr Image als aufstrebende Stilikone der neuen Modegeneration nur noch verstärkt.