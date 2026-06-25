In einem mit Federn verzierten Kleid greift Nina Dobrev den Brauttrend wieder auf.

Léa Michel
@nina / Instagram

Die bulgarisch-kanadische Schauspielerin und Model Nina Dobrev sorgte auf dem roten Teppich des Filmfestivals von Taormina in Italien für Furore. Sie interpretierte den „Braut“-Trend – inspiriert von Hochzeitskleidern – neu und präsentierte eine spektakuläre Kreation, verziert mit Federn und Kristallen. Ihr Auftritt blieb definitiv nicht unbemerkt.

Ein mit Federn geschmücktes Kleid

Zu diesem Anlass trug Nina Dobrev ein trägerloses Korsettkleid, maßgeschneidert von One/Of by Patricia Voto. Das eng anliegende Oberteil war mit einem Jacquard-Blumenmuster verziert, das zarte grüne Stängel und farbenfrohe Blüten in Blau-, Rosa- und Gelbtönen vereinte. Ab der Mitte des Oberschenkels ging der Stoff in leichten Tüll über, der mit rosa Federquasten besetzt war, die bei jeder Bewegung sanft im Wind flatterten. Federapplikationen und funkelnde Kristalle schmückten das Kleid und verliehen der Silhouette eine dramatische Note.

Eine Neuinterpretation des Brauttrends

Während das Kleid aus der Ferne die schlichte Eleganz eines Brautkleides verkörperte, barg es aus der Nähe so manche Überraschung. Weit entfernt vom üblichen Minimalismus weißer Kleider entschied sich Nina Dobrev für eine theatralische und strukturierte Variante, bei der Federn und Strasssteine die etablierten Normen in Frage stellten. Es war ihre Art, den auf dem roten Teppich so beliebten „Braut“-Trend neu zu erfinden und ihm einen Hauch von Kühnheit und Verspieltheit zu verleihen.

Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Passend zu diesem auffälligen Kleid wählte Nina Dobrev silberne Riemchensandalen mit irisierendem Schimmer, die das Funkeln der Kristalle auf ihrem Kleid aufgriffen. Diamantohrringe und ein dezentes Make-up in Rosatönen rundeten den Look ab. Später am selben Tag, bei einem Fototermin, entschied sich Nina Dobrev für einen zweiten, minimalistischeren Look: ein perlgraues Cape-Kleid, das sie lässig über die Schultern drapierte, kombiniert mit weißen Sandalen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Sergio Fabi (@sergiofabi2016)

Auf dem Taormina Filmfestival für seinen Kurzfilm

Dieser Auftritt fiel mit einem wichtigen Moment für die Schauspielerin zusammen. Nina Dobrev war in Taormina, um ihren Kurzfilm „General Admission“ vorzustellen, den sie produziert hat und in dem sie die Hauptrolle spielt. Auf dem roten Teppich posierte sie neben ihren Co-Stars und unterstrich damit ihren Status als Schauspielerin, die sich sowohl vor der Kamera als auch im Rampenlicht gleichermaßen wohlfühlt.

Mit diesem federbesetzten Kleid sorgte Nina Dobrev für einen der beeindruckendsten Auftritte beim Taormina-Festival. Ein Stilvorbild, das viele zukünftige Bräute, die nach Originalität suchen, inspirieren dürfte.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Paris Hilton präsentiert sich im WM-Stadion in einem sehr amerikanischen Look.
Article suivant
Mit 60 Jahren sorgt diese Sängerin in einem Schnürkorsett für Furore.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit 60 Jahren sorgt diese Sängerin in einem Schnürkorsett für Furore.

Die kanadische Country-Sängerin Shania Twain sorgte in einem schwarzen Outfit bei ihrem Auftritt im Wembley-Stadion (England) als Vorgruppe...

Paris Hilton präsentiert sich im WM-Stadion in einem sehr amerikanischen Look.

Paris Hilton setzte, ihrem Ruf entsprechend, bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ ein klares Statement. Die amerikanische Geschäftsfrau, die...

In einer minimalistischen Silhouette lässt Model Kaia Gerber einen Trend der 1990er Jahre wieder aufleben.

Das amerikanische Model und die Schauspielerin Kaia Gerber hat ein natürliches Stilgefühl. Auf Instagram präsentierte sie Bilder einer...

Auf der Tribüne der Weltmeisterschaft zieht Alexandra Daddario alle Blicke auf sich.

Alexandra Daddario erlebte einen Tag im Leben eines Fans. Die amerikanische Schauspielerin, bekannt für ihre Rolle in der...

In einem korsettierten Body und einer Metallic-Jacke wagt Sängerin Kesha einen gewagten Look

Die amerikanische Sängerin Kesha hat sich auf der Bühne noch nie gescheut, Risiken einzugehen. Auf Instagram teilte sie...

Zendaya sorgte in einem Fransenkleid an der Seite ihres Freundes für Aufsehen.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Zendaya sorgte bei ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt für Furore. Gemeinsam mit ihrem Freund,...