In einem mit Federn verzierten Kleid greift Nina Dobrev den Brauttrend wieder auf.

Die bulgarisch-kanadische Schauspielerin und Model Nina Dobrev sorgte auf dem roten Teppich des Filmfestivals von Taormina in Italien für Furore. Sie interpretierte den „Braut“-Trend – inspiriert von Hochzeitskleidern – neu und präsentierte eine spektakuläre Kreation, verziert mit Federn und Kristallen. Ihr Auftritt blieb definitiv nicht unbemerkt.

Ein mit Federn geschmücktes Kleid

Zu diesem Anlass trug Nina Dobrev ein trägerloses Korsettkleid, maßgeschneidert von One/Of by Patricia Voto. Das eng anliegende Oberteil war mit einem Jacquard-Blumenmuster verziert, das zarte grüne Stängel und farbenfrohe Blüten in Blau-, Rosa- und Gelbtönen vereinte. Ab der Mitte des Oberschenkels ging der Stoff in leichten Tüll über, der mit rosa Federquasten besetzt war, die bei jeder Bewegung sanft im Wind flatterten. Federapplikationen und funkelnde Kristalle schmückten das Kleid und verliehen der Silhouette eine dramatische Note.

Eine Neuinterpretation des Brauttrends

Während das Kleid aus der Ferne die schlichte Eleganz eines Brautkleides verkörperte, barg es aus der Nähe so manche Überraschung. Weit entfernt vom üblichen Minimalismus weißer Kleider entschied sich Nina Dobrev für eine theatralische und strukturierte Variante, bei der Federn und Strasssteine die etablierten Normen in Frage stellten. Es war ihre Art, den auf dem roten Teppich so beliebten „Braut“-Trend neu zu erfinden und ihm einen Hauch von Kühnheit und Verspieltheit zu verleihen.

Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Passend zu diesem auffälligen Kleid wählte Nina Dobrev silberne Riemchensandalen mit irisierendem Schimmer, die das Funkeln der Kristalle auf ihrem Kleid aufgriffen. Diamantohrringe und ein dezentes Make-up in Rosatönen rundeten den Look ab. Später am selben Tag, bei einem Fototermin, entschied sich Nina Dobrev für einen zweiten, minimalistischeren Look: ein perlgraues Cape-Kleid, das sie lässig über die Schultern drapierte, kombiniert mit weißen Sandalen.

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Auf dem Taormina Filmfestival für seinen Kurzfilm

Dieser Auftritt fiel mit einem wichtigen Moment für die Schauspielerin zusammen. Nina Dobrev war in Taormina, um ihren Kurzfilm „General Admission“ vorzustellen, den sie produziert hat und in dem sie die Hauptrolle spielt. Auf dem roten Teppich posierte sie neben ihren Co-Stars und unterstrich damit ihren Status als Schauspielerin, die sich sowohl vor der Kamera als auch im Rampenlicht gleichermaßen wohlfühlt.

Mit diesem federbesetzten Kleid sorgte Nina Dobrev für einen der beeindruckendsten Auftritte beim Taormina-Festival. Ein Stilvorbild, das viele zukünftige Bräute, die nach Originalität suchen, inspirieren dürfte.