„Er wollte nicht von einer Frau gerettet werden“: Diese Schauspielerin erinnert sich an einen brenzligen Moment am Filmset.

Fabienne Ba.
@oliviamunn / Instagram

In einem kürzlich geführten Fernsehinterview erzählte die amerikanische Schauspielerin und Model Olivia Munn eine Anekdote vom Filmset, in der sich ein Schauspieler angeblich weigerte, eine Szene zu drehen, in der seine Figur von einer Frau gerettet wurde. Diese Geschichte hat die Diskussion über die Darstellung von Frauenrollen im Film neu entfacht.

Ein Vorfall, der in einem Fernsehinterview erwähnt wurde

Olivia Munn erzählte diesen Vorfall in der „Drew Barrymore Show“. Die Schauspielerin erklärte, dass es sich um eine Actionszene handelte, in der ihre Figur eingreifen sollte, um eine andere Figur vor einem Angriff zu bewahren. Laut ihrer Schilderung brach der betreffende Schauspieler die Dreharbeiten ab, nachdem er bemerkt hatte, dass seine Figur von einer weiblichen Figur gerettet werden sollte. Sie beschrieb einen angespannten Moment am Set und erwähnte eine Meinungsverschiedenheit darüber, wie die Szene zu interpretieren sei.

Eine Actionszene, die Fragen aufwirft

In dem Interview erklärte Olivia Munn, dass die Szene in einem fiktiven Kontext spielte und eine Konfrontation darstellte. Ihre Figur, dargestellt als ausgebildete Fachfrau, sollte eingreifen, um eine Bedrohung für ihren Filmpartner abzuwenden. In der „Drew Barrymore Show“ erklärte sie, dass der Schauspieler sich geweigert habe, die Szene in dieser Konstellation fortzusetzen, was zu einer vorübergehenden Drehunterbrechung führte. Olivia Munn stellte außerdem klar, dass sie einen überarbeiteten Inszenierungsansatz vorgeschlagen habe, um die Dreharbeiten fortsetzen zu können, ohne die Haupthandlung zu verändern.

Eine Anekdote, die die Debatte über die Darstellung von Frauen im Film neu entfacht.

Olivia Munns Aussage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Rolle von Frauen in audiovisuellen Produktionen regelmäßig analysiert wird. Diskussionen über die Darstellung von Frauen auf der Leinwand drehen sich insbesondere um die Vielfalt der ihnen zugewiesenen Rollen, ob Haupt- oder Nebenrollen.

In diesem Zusammenhang wirft die Geschichte, die am Set der „Drew Barrymore Show“ erzählt wurde, auch Fragen nach den Machtverhältnissen und Wahrnehmungen auf, die in der Branche immer noch präsent sind: Wenn sich die Fakten bestätigen, kann eine solche Reaktion auf die Idee, dass ein männlicher Charakter von einer Frau gerettet wird, als Offenbarung anhaltender sexistischer Reflexe gesehen werden, bei denen bestimmte Darstellungen implizit immer noch als weniger akzeptabel beurteilt werden als andere.

Letztlich betreffen Debatten über die Darstellung weiblicher Charaktere sowohl das Drehbuchschreiben als auch die öffentliche Wahrnehmung. Öffentliche Stellungnahmen tragen zu einer umfassenderen Reflexion über die Vielfalt der Rollen und die Entwicklung audiovisueller Erzählungen im Laufe der Zeit bei.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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