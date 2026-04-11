Mit 42 Jahren wählt Olivia Wilde auf dem roten Teppich eine minimalistische Silhouette.

Die irisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin Olivia Wilde sorgte bei den Fashion Trust US Awards 2026 für Aufsehen. Die Veranstaltung, die Nachwuchsdesigner durch finanzielle Unterstützung und professionelle Förderung in den Vordergrund stellt, brachte zahlreiche Persönlichkeiten aus der Film- und Modewelt zusammen.

Eine markante Silhouette bei den Fashion Trust US Awards

Für diesen Anlass wählte Olivia Wilde ein minimalistisches Outfit: ein weißes Bandeau-Top mit dünnen Trägern und einen langen schwarzen Rock. Dieser zeitlose Farbkontrast schuf eine elegante und moderne Silhouette, ganz im Trend zu klaren Linien und dezenten Kombinationen. Das kurze, strukturierte Top schmeichelte Olivia Wildes Figur und verlieh ihr gleichzeitig einen raffinierten Look. Der lange, fließende schwarze Rock rundete das Ensemble elegant ab.

Olivia Wilde rundete ihren Look mit einer schwarzen Stola und passenden Schuhen ab und unterstrich so die optische Ausgewogenheit des Outfits. Diese Kombination aus essentiellen Teilen und klaren Linien verdeutlicht das wachsende Interesse an minimalistischer Mode, die Wert auf klare Linien statt auf überflüssige Details legt.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Olivia Wilde Daily (@olivia_wilde_daily)

Dezentes Make-up für natürliche Eleganz

Für ihren Beauty-Look wählte Olivia Wilde ein minimalistisches Make-up, das perfekt zu ihrem Outfit passte. Ihre lockere Frisur unterstrich die klare Ästhetik. Das Haar umrahmte ihr Gesicht sanft und verstärkte so den Eindruck eines gepflegten und harmonischen Erscheinungsbildes. Die Accessoires waren dezent, darunter ein Choker, der einen modernen Akzent setzte, ohne Olivia Wildes Silhouette zu beeinträchtigen.

Eine schlichte Ästhetik, die den aktuellen Trends entspricht.

Die Wahl einer minimalistischen Silhouette ist Teil eines anhaltenden Trends, der in den letzten Saisons auf vielen roten Teppichen zu sehen war. Schlichte Schnitte, reduzierte Farbpaletten und elegante Stoffe ermöglichen die Kreation von Looks, die sowohl modern als auch zeitlos sind.

Mit einem Outfit aus essentiellen Kleidungsstücken und dezentem Make-up interpretiert Olivia Wilde den minimalistischen Stil auf raffinierte Weise. Dieser Ansatz ist nach wie vor beliebt, da er Trends überdauert und dabei eine natürliche Eleganz bewahrt.