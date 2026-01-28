Mit 51 Jahren überrascht Penélope Cruz mit einem Kurzhaarschnitt.

Die spanische Schauspielerin, Model und Designerin Penélope Cruz sorgte kürzlich bei der Chanel Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 Show im Rahmen der Pariser Modewoche (20.-25. Januar) für Furore.

Ein ausgesprochen Pariser Look

Bekannt für ihre langen, an Hollywood erinnernden Retro-Locken, überraschte Penélope Cruz alle mit einem Kurzhaarschnitt: einem „Tousled Lob“, einem weichen, welligen Bob, der ihre Schultern umspielt. Als offizielle Chanel-Botschafterin seit 2018 hätte sich Penélope Cruz keinen besseren Zeitpunkt wünschen können, um ihre neue Frisur zu präsentieren.

Ihr neuer Bob, leicht zerzaust und mit seitlichem Pony, erinnert an den mühelosen Charme Pariserinnen. Dazu trug die Schauspielerin ein schwarzes, offenes Strickkleid von Chanel mit einer passenden, leicht geöffneten Strickjacke. Raffinierte Smaragd- und Diamantdetails, grafische Ohrringe und dezente schwarze Accessoires – eine Mini-Clutch und Pumps mit eckiger Spitze – rundeten ihren Look ab.

Eine treue Ikone

Es ist nicht das erste Mal, dass der „Volver“-Star dank des französischen Modehauses auf dem roten Teppich glänzt. Letztes Jahr bezauberte Penélope Cruz bei den Oscars in einem engelsgleichen weißen Kleid, das von einem Chanel-Design aus dem Jahr 1992 inspiriert war. Ob sie nun den Tweedanzug neu interpretiert oder Klassiker neu gestaltet – Penélope Cruz verkörpert Chanels zeitlose Eleganz perfekt.

In einem Interview mit ELLE US erklärte sie, dass sie Fragen nach ihrem Alter nicht mehr fürchtet: „Es ist ein wunderschöner Meilenstein, ein Moment der Freude und Dankbarkeit.“ Mit ihrem neuen, kürzeren Haarschnitt zeigt Penélope, dass Veränderung in jedem Alter eine Form der Freiheit sein kann.

Kurz gesagt, Penélope Cruz hat mit der gelungenen Kombination aus Reife und Modernität ein bemerkenswertes Comeback in der Modewelt gefeiert. Mit ihrem weichen, fließenden Bob beweist sie eindrucksvoll, was Selbstbewusstsein und Stil bedeuten: Manchmal genügt ein einziger Schnitt, um einen komplett neuen Look zu kreieren.