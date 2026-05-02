Model Kaia Gerber verleiht dem Lederblazer mit einem unerwarteten Detail neues Leben.

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

Wir dachten, der Lederblazer sei schon in allen Variationen gesehen worden. Doch das amerikanische Model und die Schauspielerin Kaia Gerber hat ihm kürzlich neues Leben eingehaucht, indem sie ihn mit einem schlichten schwarzen Spitzen-Bralette kombinierte. Eine Kombination, die sofort für Aufsehen sorgte.

Fotos, die von ihrer Friseurin aufgenommen wurden

Kaia Gerbers Hairstylistin Kiley Fitzgerald postete die Fotos auf Instagram mit der schlichten Bildunterschrift „Kaia 🖤“ . Die Aufnahmen, die außerhalb eines offiziellen Werbekontexts in entspannter Set-Atmosphäre entstanden, wirken sofort authentisch. Sie zeigen das amerikanische Model und die Schauspielerin in einem monochromen schwarzen Look, bestehend aus einem mehrlagigen Lederblazer und Spitze.

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Ein Lederblazer und Spitze: ein unerwartetes Duo

Kaia Gerber trug einen kurzen Lederblazer mit geschwungenem Revers über einem zarten schwarzen Spitzen-Bralette, dazu eine passende, weit geschnittene Jeans. Das komplett monochrome Ensemble spielte mit der Balance zwischen edgy und romantisch – das Leder verlieh Struktur und Stärke, die Spitze Leichtigkeit. Ein kleiner, goldener, herzförmiger Anhänger rundete den Look dezent ab.

Kiley Fitzgerald stylte Kaia Gerbers Haar zu einer voluminösen Föhnfrisur mit Seitenscheitel, während Make-up-Artist Shelby Smith für einen strahlenden Teint, dezenten Lidschatten, Mascara, Rouge und einen mauvefarbenen Lippenstift sorgte. Das Make-up lenkte nie von dem Outfit ab und ließ den Kontrast zwischen Leder und Spitze voll zur Geltung kommen.

Ein Blick hinter die Kulissen der Werbekampagne für „Mutter Maria“

Diese Fotos wurden veröffentlicht, während Kaia Gerber sich intensiv auf die Veröffentlichung ihres Films „Mother Mary“ vorbereitete, einem Psychothriller, in dem sie neben der US-amerikanischen Schauspielerin Anne Hathaway, der britischen Schauspielerin Michaela Coel und der US-amerikanischen Schauspielerin Hunter Schafer zu sehen ist. Dieser Kontext verleiht dem Look eine besondere Note: ein spontanes Fotoshooting zwischen zwei wichtigen Projekten, festgehalten von einer engen Mitarbeiterin.

Kurz gesagt, Kaia Gerber brauchte keinen roten Teppich, um einen ihrer meistdiskutierten Looks des Monats zu kreieren. Der Lederblazer erlebt hier eine Renaissance: Er strukturiert nicht nur die Silhouette, sondern harmoniert auch perfekt mit den darüber getragenen Kleidungsstücken. Und dieses Zusammenspiel ist unbestreitbar gelungen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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