Hannah Waddingham, 51 Jahre alt, sorgte in einem schwarzen Kleid für einen umwerfenden Auftritt.

Die britische Schauspielerin und Sängerin Hannah Waddingham setzt mit ihrem unverkennbaren Stil mehr denn je ein Ausrufezeichen. Auf dem Londoner roten Teppich erschien sie in einem spektakulären schwarzen Kleid – einer gelungenen Mischung aus europäischer Haute Couture und dem Glamour des Hollywood-Films der 1950er-Jahre.

Ein Kleid im Stil des alten Hollywood.

Für die Zeremonie im Chancery Rosewood Hotel entschied sich die Schauspielerin aus „Ted Lasso“ für ein Kleid von Sophie Couture, einem jungen Modehaus, das sie besonders bewundert. Es handelte sich um ein maßgeschneidertes Stück, das sie bereits zwei Jahre zuvor bei den Primetime Creative Arts Emmy Awards 2024 getragen hatte – eine umweltbewusste Wahl im Sinne des „Rewear“-Trends, der in der Modewelt immer beliebter wird.

Das Ergebnis ist eine wahre Hommage an die Eleganz einer vergangenen Ära. Meerjungfrauenschnitt, sorgfältig betonte Taille, dezente Schleppe: Alle Codes des roten Teppichs von einst werden aufgegriffen, aber modern interpretiert und schmeicheln ihrer Silhouette perfekt.

Tiefer Nackenausschnitt und schwindelerregender Schlitz

Zwei Details machen dieses Kleid zu etwas ganz Besonderem. Zum einen der Schnitt, der die gesamte Silhouette vom Hals bis zur Hüfte vertikal strukturiert und ihr einen Hauch von Kühnheit verleiht, ohne dabei an Eleganz einzubüßen. Zum anderen der hohe Beinschlitz, der die Rocklänge bricht und dem Kleid seine betont moderne Ausstrahlung verleiht. Dieser Schnitt ist perfekt gelungen: Ohne ihn würde das Kleid zu einer reinen Retro-Anspielung verkommen; mit ihm bleibt es entschieden modern.

Ein Material mit "Flüssigkeitseffekt"

Die Stoffwahl ist alles andere als zufällig. Hannah Waddingham und Sophie Couture entschieden sich für einen schweren Satin mit glänzendem, fast fließendem Finish, der bei jeder Bewegung das Licht einfängt. Das Material formt den Körper, ohne ihn einzuengen, und verleiht dem Kleid auf den Fotos eine beinahe filmische Anmutung. Dazu trug die Schauspielerin schwarze Sandalen mit dünnen Riemchen und hohem Absatz, die die vertikalen Linien ihrer Silhouette elegant verlängern, ohne von ihr abzulenken.

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Im Bereich der Accessoires und der Schönheit liegt die Brillanz in der Subtilität.

Um den Gesamtlook nicht zu überladen, entschied sich Hannah Waddingham für einige dezente, aber sorgfältig ausgewählte Accessoires. Sie trug Ohrhänger von Anabela Chan, einer britischen Designerin, die für ihren von der Natur inspirierten Schmuck bekannt ist. An ihrem Handgelenk trug sie ein eng anliegendes Armband aus Edelsteinen, und ihre Finger schmückten einige Silberringe.

In Sachen Schönheit setzte Hannah Waddingham auf Schlichtheit. Ein kurzer, platinblonder Bob, nach hinten gekämmt, strahlende Haut und ein ebenmäßiges Make-up. Ein Lächeln, funkelnde Augen und jene entspannte, schulterfreie Haltung, die sie mittlerweile zu ihrem Markenzeichen gemacht hat: weniger Zurückhaltung, mehr Selbstbewusstsein.

Mit ihrem Auftritt in Sophie Couture bestätigt Hannah Waddingham, dass sie zu den aufregendsten Stars auf dem britischen roten Teppich zählt. Inspiriert vom Stil des alten Hollywood mit seiner raffinierten Ästhetik und den schimmernden Stoffen, verkörpert sie zeitlose Eleganz.