Die 61-jährige Schauspielerin Lisa Rinna präsentiert einen Look von Kopf bis Fuß, der Reaktionen hervorruft.

Am 2. Mai 2026 sorgte die amerikanische Schauspielerin Lisa Rinna auf der Met-Gala-Vorfeier, die Jeff Bezos und Lauren Sanchez in ihrer New Yorker Wohnung ausrichteten, gleich doppelt für Aufsehen: mit ihrer Frisur und ihrem Kleid. Beides löste umgehend Reaktionen in den sozialen Medien aus.

Die prominenteste Pre-Met-Gala-Party des Jahres

Amazon-Gründer und US-amerikanischer Milliardär Jeff Bezos und seine Frau, die US-amerikanische Fernsehmoderatorin Lauren Sánchez Bezos, veranstalteten in ihrer New Yorker Residenz im Viertel NoMad eine Vorfeier zur Met Gala, zu der zahlreiche Prominente erschienen. Das Paar ist Co-Vorsitzender und Hauptsponsor der Met Gala 2026, deren Motto „Kostümkunst“ lautet – eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Kleidung und Körper.

Der kirschrote Fauxhawk – die Haarverwandlung, die die Meinungen spaltet

Die amerikanische Schauspielerin Lisa Rinna verabschiedete sich von ihrem charakteristischen Pixie-Cut und wagte eine radikale Typveränderung: Die Seiten waren im Vokuhila-Stil nach hinten gekämmt, und auf dem Oberkopf wurden kirschrote Strähnen zu Stacheln gestylt – ein „Fauxhawk“ mit einem unverkennbaren Y2K-Look. Diese Frisur spaltete sofort die Meinungen in den sozialen Medien: Einige lobten den Mut einer „61-jährigen Frau, die vor nichts zurückschreckt“, während andere den Look schon vor dem Anblick des Outfits als „zu gewagt“ empfanden.

Ein schwarzes Kleid mit Fransen und Federn, das nichts dem Zufall überlässt

Das Outfit harmonierte perfekt mit der Frisur: ein langes schwarzes Kleid mit langen Ärmeln, dessen Oberteil vollständig aus halbtransparentem Netzstoff bestand und einen schönen Kontrast zum fließenden, hochtaillierten Seidenrock bildete. Schwarze Fransen fielen an den Armen und um die Taille und sorgten für eine dezente Bedeckung. Rote Federn, die die Arme hinabflossen, verliehen dem Ensemble eine unerwartete, voluminöse und farbliche Note.

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Accessoires, die das Bild abrunden

Leopardenmuster-Plateausandalen mit klobigen Sohlen ließen Lisa Rinna um einige Zentimeter größer wirken, während eine schwarze Lederclutch ihren auffälligen Schwarz-Rot-Look abrundete. Auch ihr Make-up folgte diesem Konzept: schwarzer Eyeliner, der über die Augenbrauen hinausragte, rauchiger fuchsiafarbener Lidschatten, Rouge in einem Sonnenuntergangsrot und ein pinkfarbener Lippenstift.

Ein roter Irokesenschnitt, Federn, Fransen und Plateauschuhe mit Leopardenmuster – Lisa Rinna brachte mit einem einzigen Look auf den Punkt, was die Met Gala so unwiderstehlich macht: Niemand geht auf Nummer sicher. Es geht darum, ein Statement zu setzen.