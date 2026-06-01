„Ich habe meine Dreißiger damit verbracht, mich um andere zu kümmern“: Mit 40 Jahren teilt diese Schauspielerin ihre neue Lebensphilosophie.

Die amerikanische Schauspielerin Sasheer Zamata blickt gelassen auf einen neuen Lebensabschnitt. Am Rande der Premiere des Films „Masters of the Universe“ sprach sie mit dem Magazin „ People “ über die Lektionen, die sie in ihren Dreißigern gelernt hat, und die Einstellung, die sie für das kommende Jahrzehnt entwickeln möchte.

Der 40. Geburtstag ist ein Meilenstein, der von Gelassenheit geprägt ist.

Sasheer Zamata, die am 6. Mai ihren Geburtstag feierte, sagt, sie gehe gelassen in das neue Jahrzehnt. „Ich fühle mich gut“, verriet sie und fügte hinzu, dass sie nicht wisse, wie es sich anfühle, 40 zu werden, aber sie fühle sich im Reinen mit sich selbst. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, entschied sie sich für eine Reise nach Japan, wo sie in einer Hütte mitten im Wald wohnte und jeden Tag den Blick auf den Fluss schweifen ließ. Eine Auszeit, die sie als „besonders friedlich und erholsam“ beschreibt.

„An sich selbst denken“: eine neue Priorität

Auf die Frage nach ihren Plänen für die kommenden Jahre teilte Sasheer Zamata eine persönliche Reflexion. Sie habe das Gefühl, einen Großteil ihrer Dreißiger damit verbracht zu haben , „sich um die Angelegenheiten anderer zu kümmern“, und wolle sich nun wieder auf sich selbst konzentrieren. „Dieses Jahr denke ich an mich selbst“, fasste sie zusammen. Diese Philosophie, die auf Selbstfürsorge ohne Schuldgefühle basiert, markiert laut ihr „einen echten Mentalitätswandel“.

Kreative Projekte für das kommende Jahrzehnt

Der Wunsch nach Zeit für sich selbst zeigt sich auch in kreativen Tätigkeiten. Sasheer Zamata, die sich selbst als sehr praktisch veranlagt beschreibt, begeistert sich für Gartenarbeit und Floristik. Sie verrät, dass sie endlich mit den von ihr gesammelten Trockenblumen arbeiten , Häkeln lernen und ihr Spanisch verbessern möchte – eine Fähigkeit, die sie als schwierig empfindet. All diese kleinen Projekte spiegeln den Wunsch wider, zur Ruhe zu kommen und ihren Interessen nachzugehen.

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Ein voller Terminkalender im Kino

Beruflich ist Sasheer Zamata derzeit in dem neuen Film „Masters of the Universe“ zu sehen. Sie spielt Suzie, eine Kollegin von Adam alias He-Man, der vom britischen Schauspieler und Sänger Nicholas Galitzine verkörpert wird. In dem Film, der voraussichtlich am 5. Juni in die Kinos kommt, spielen außerdem die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Camila Mendes, der amerikanische Schauspieler und Sänger Jared Leto, die amerikanische Schauspielerin Alison Brie, der britisch-sierra-leonische Schauspieler Idris Elba und die amerikanische Schauspielerin und Komikerin Kristen Wiig mit.

Nachdem sie durch die amerikanische Sketch-Comedy-Show „Saturday Night Live“, der sie von 2014 bis 2017 angehörte, Berühmtheit erlangt hatte, hat Sasheer Zamata seither eine Reihe von Projekten übernommen, darunter die Serien „Home Economics“ und „Agatha All Along“.

Indem Sasheer Zamata ihre Gedanken zum 40. Geburtstag teilt, unterstreicht sie einen friedvollen und mitfühlenden Umgang mit sich selbst. Zwischen persönlicher Neuorientierung, kreativen Projekten und einem vollen Filmdrehplan zeigt sie einen gelassenen Weg, ein neues Kapitel im Leben anzugehen – eine Botschaft, die weit über ihre eigene Erfahrung hinaus Anklang findet.