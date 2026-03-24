In einem Spitzenensemble präsentiert dieses amerikanische Model einen "gewagten" Look

Das amerikanische Model und die Schauspielerin Camila Morrone präsentierte sich bei der Premiere der amerikanischen Fernsehserie „Something Very Bad Is Going To Happen“ in Los Angeles in einem schicken schwarzen Spitzenensemble.

Ein zweiteiliges Set aus strukturierter Spitze

Für das Netflix-Event im Egyptian Theatre am 20. März 2026 wählte Camila Morrone ein schwarzes, luftiges Ensemble: ein Crop-Top und einen langen, zarten Spitzenrock, der mit dezenten Mikropailletten besetzt war. Der seitliche Schlitz des Rocks streckte ihre Silhouette, während die luftige Struktur einen raffinierten Effekt erzeugte, der das Blitzlicht der Kameras subtil einfing. Diese Wahl passte perfekt zu einer „eleganten Gothic“-Ästhetik und harmonierte ideal mit der Atmosphäre des Horrorfilms der Duffer-Brüder.

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Klare Linien und eine selbstbewusste Haltung

Camila trug ihr Haar in sanften Wellen und ein natürliches Make-up, das ihren Teint und ihre Gesichtszüge unterstrich. Ohne überflüssigen Schmuck strahlte sie Selbstbewusstsein aus: gerade Schultern, direkter Blick in die Kamera. Wie das amerikanische Model, die Schauspielerin und Autorin Emily Ratajkowski trug sie dieses Outfit mit müheloser Eleganz und verwandelte eine minimalistische Silhouette in ein ausdrucksstarkes Statement.

Angelehnt an die Primavera Herbst 2026 Kollektion

Dieser Look zelebriert einen Modeansatz, der die Körperform in den Mittelpunkt stellt, wobei strukturierte Spitze mit Volumen und gezielter Transparenz spielt. Ihre Co-Stars, der kanadische Schauspieler Adam DiMarco (in einem taillierten schwarzen Anzug) und die Filmregisseurin Haley Z. Boston (in einem schwarzen Korsettkleid), vervollständigten diese dunkle Uniformität und schufen so eine visuelle Harmonie, die das Thema des Films unterstrich. Camila positionierte sich damit als zentrale Figur des Abends.

Kurz gesagt, Camila Morrone hat das Spitzenensemble in ein wahres Mode-Meisterwerk verwandelt. Ihre meisterhafte Beherrschung des minimalistischen Stils und ihre selbstbewusste Ausstrahlung machen diesen Look zu einem Triumph und bestätigen ihren Status als Stilikone des modernen roten Teppichs.