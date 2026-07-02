Rihanna verleiht dem Trend „Buttergelb“ mit einem gewagten Look eine neue Dimension.

Die barbadische Sängerin und Geschäftsfrau Rihanna festigt ihren Status als Stilikone. Auf Instagram teilte sie eine neue Fotoserie, die eine der angesagtesten Farben der Saison präsentiert: Buttergelb. Mit diesem Post zeigt sie einen gewagten Look, der bei ihren Millionen Followern sofort für Begeisterung sorgte.

Rihanna sieht in ihrem lässig-schicken Outfit umwerfend aus

Bei diesem Fotoshooting vor blauem Hintergrund wählte Rihanna ein monochromes Ensemble bestehend aus einem buttergelben Spitzen-BH, einem passenden Oversize-Karohemd, Shorts und bedruckten Pumps in den gleichen Farbtönen. Diese Wahl unterstreicht perfekt den Trend zu diesem sanften und leuchtenden Farbton, der in den Frühjahr/Sommer-Kollektionen stark vertreten ist.

Getreu ihrem Stilgefühl spielt Rihanna mit Kontrasten und kombiniert zarte Dessous mit einem lässig getragenen, locker sitzenden Hemd. Als Accessoires rundet sie ihr Outfit ab: eine goldene, mit Steinen besetzte Halskette und ein dezentes Fußkettchen. Ihr langes, natürlich gewelltes blondes Haar verleiht dem Look eine elegante Note, während ihr Make-up, dominiert von einem leuchtenden rosa Rouge und einem strahlenden Teint, die romantische Atmosphäre des Fotoshootings unterstreicht.

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Eine Veröffentlichung, die für Furore sorgt

Wie so oft lösten Rihannas neue Fotos auf Instagram umgehend zahlreiche Reaktionen aus. Nutzer lobten sowohl ihren Look als auch ihren Stil, während in vielen Kommentaren die sanfte sommerliche Farbpalette und die elegante Ästhetik der Aufnahmen hervorgehoben wurden. Rihanna hat sich über die Jahre als feste Größe in der Modewelt etabliert.

Buttergelb, die Trendfarbe des Jahres 2026

Buttergelb, das bereits auf den Laufstegen und von zahlreichen Prominenten getragen wird, ist auf dem besten Weg, eine der Schlüsselfarben des Jahres 2026 zu werden. Sanfter als ein leuchtendes Gelb, besticht es durch seine dezente Eleganz und die Möglichkeit, es mühelos mit neutralen oder Pastelltönen zu kombinieren. Mit diesem Post beweist Rihanna einmal mehr ihr Talent, Trends aufzugreifen und ihnen eine einzigartige Note zu verleihen.

Mit ihrem neuen Look ganz in Buttergelb unterstreicht Rihanna einmal mehr ihren Einfluss auf die zeitgenössische Mode. Sie vereint selbstbewusste Eleganz mit einem untrüglichen Gespür für Trends und beweist damit, dass ein einfacher Instagram-Post im Handumdrehen zur Inspirationsquelle für Modebegeisterte werden kann.