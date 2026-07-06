Rosie Huntington-Whiteley sticht in ihren Sommeroutfits definitiv hervor.

Fabienne Ba.
@rosiehw / Instagram

Das britische Model und die Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley teilte ein Video, in dem sie mehrere ihrer Sommer-Looks präsentierte und damit zahlreiche begeisterte Reaktionen auslöste.

Eine Reihe von Looks von ViX Paula Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, das in Zusammenarbeit mit dem Label ViX Paula Hermanny entstanden ist. Darin präsentiert sie sich in mehreren zweiteiligen Outfits des Labels. Jeder Look unterstreicht ihre natürliche Eleganz und ihren Sinn für Stil – Eigenschaften, die sie zu einer der meistgefolgten Persönlichkeiten der Modewelt gemacht haben. Mit diesem neuen Video feiert Rosie Huntington-Whiteley den Beginn der wärmeren Jahreszeit mit einer Reihe sommerlicher Looks.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Rosie HW (@rosiehw)

Ein Beitrag, der in den sozialen Medien für Furore sorgt

Das Video erregte schnell die Aufmerksamkeit der Internetnutzer. Die begeisterten Kommentare unter ihrem Beitrag zeugen von der großen Begeisterung ihrer Fans. Viele reagierten in den Kommentaren und überschütteten sie mit Komplimenten. Diese Zusammenstellung wurde auch in den sozialen Medien vielfach geteilt und bestätigte so den Einfluss der britischen Sängerin in ihrer Community.

Rosie Huntington-Whiteley hat mit dieser Zusammenstellung sommerlicher Outfits auf Instagram erneut für Aufsehen gesorgt. Sie vereint Eleganz mit sonnenverwöhntem Charme und bestätigt damit ihren Status als Modeikone. Mit jedem Auftritt begeistert sie ihre Follower aufs Neue.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Ester Expósito entschied sich für ein minimalistisches weißes Kleid und sorgte damit für Furore.
Article suivant
Natalie Portman zeigt sich mit einem runden Bauch auf einem bisher unveröffentlichten Foto

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Natalie Portman zeigt sich mit einem runden Bauch auf einem bisher unveröffentlichten Foto

Die israelisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Natalie Portman teilte mit ihren Instagram-Followern einen Einblick in ihre Geburtstagsfeier. Unter...

Ester Expósito entschied sich für ein minimalistisches weißes Kleid und sorgte damit für Furore.

Die spanische Schauspielerin Ester Expósito hinterließ beim Fernsehfestival von Monte-Carlo einen bleibenden Eindruck. Sie stach in einem auffälligen...

Malia Obama legte in einem eleganten grauen Blazer einen umwerfenden Auftritt hin.

Die amerikanische Filmemacherin Malia Obama, älteste Tochter des 44. US-Präsidenten Barack Obama und Michelle Robinson-Obama, trat kürzlich in...

Emily Ratajkowski sorgte in einem roten Netz-Kleid für Furore.

Das amerikanische Model, die Schauspielerin und Autorin Emily Ratajkowski hat auf Instagram erneut für Aufsehen gesorgt. Sie teilte...

Mit 51 Jahren zieht Eva Longoria in einem funkelnden Kleid alle Blicke auf sich.

Die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Eva Longoria sorgte für Furore, als sie eines ihrer schönsten Outfits präsentierte:...

Lindsay Lohan und ihr Partner teilen Fotos, die zahlreiche Reaktionen hervorrufen.

Die amerikanische Schauspielerin Lindsay Lohan gewährte ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Anlässlich des 40. Geburtstags...