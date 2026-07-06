Rosie Huntington-Whiteley sticht in ihren Sommeroutfits definitiv hervor.

Das britische Model und die Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley teilte ein Video, in dem sie mehrere ihrer Sommer-Looks präsentierte und damit zahlreiche begeisterte Reaktionen auslöste.

Eine Reihe von Looks von ViX Paula Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, das in Zusammenarbeit mit dem Label ViX Paula Hermanny entstanden ist. Darin präsentiert sie sich in mehreren zweiteiligen Outfits des Labels. Jeder Look unterstreicht ihre natürliche Eleganz und ihren Sinn für Stil – Eigenschaften, die sie zu einer der meistgefolgten Persönlichkeiten der Modewelt gemacht haben. Mit diesem neuen Video feiert Rosie Huntington-Whiteley den Beginn der wärmeren Jahreszeit mit einer Reihe sommerlicher Looks.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Rosie HW (@rosiehw)

Ein Beitrag, der in den sozialen Medien für Furore sorgt

Das Video erregte schnell die Aufmerksamkeit der Internetnutzer. Die begeisterten Kommentare unter ihrem Beitrag zeugen von der großen Begeisterung ihrer Fans. Viele reagierten in den Kommentaren und überschütteten sie mit Komplimenten. Diese Zusammenstellung wurde auch in den sozialen Medien vielfach geteilt und bestätigte so den Einfluss der britischen Sängerin in ihrer Community.

Rosie Huntington-Whiteley hat mit dieser Zusammenstellung sommerlicher Outfits auf Instagram erneut für Aufsehen gesorgt. Sie vereint Eleganz mit sonnenverwöhntem Charme und bestätigt damit ihren Status als Modeikone. Mit jedem Auftritt begeistert sie ihre Follower aufs Neue.