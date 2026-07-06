Natalie Portman zeigt sich mit einem runden Bauch auf einem bisher unveröffentlichten Foto

Die israelisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Natalie Portman teilte mit ihren Instagram-Followern einen Einblick in ihre Geburtstagsfeier. Unter den festgehaltenen Erinnerungen erregte ein Foto besonders die Aufmerksamkeit: ein Bild ihres Babybauchs, während sie die Geburt ihres dritten Kindes erwartet.

Eine Woche voller Geburtstagsfeiern, geprägt von Dankbarkeit

Natalie Portman feierte am 9. Juni 2026 ihren 45. Geburtstag. Wenige Tage später postete sie auf Instagram ein Fotoalbum mit den Highlights dieser besonderen Woche. Ihre Follower entdeckten beim Durchscrollen der Bilder Mahlzeiten, Kunstwerke, Landschaften und einige Momente aus Italien – einem Land, das den „Black Swan“-Star sichtlich verzaubert hat. In der Bildunterschrift drückte Natalie Portman ihre Dankbarkeit aus, nannte es „die beste Geburtstagswoche aller Zeiten“ und dankte ihren Lieben und Italien für die Feierlichkeiten.

Ein diskretes Foto zeigt ihren runden Bauch

Unter den zahlreichen veröffentlichten Fotos erregte ein Bild besonders die Aufmerksamkeit der Internetnutzer. Es zeigt Natalie Portman in einem Sweatshirt der New York Knicks, was auf eine bereits fortgeschrittene Schwangerschaft hindeutet. Dieser Auftritt erfolgte wenige Monate nach der Bekanntgabe ihrer dritten Schwangerschaft. Die Schauspielerin verkündete die Neuigkeit im April 2016 und gewährte seither einige seltene Einblicke in dieses neue Kapitel ihres Lebens. Fernab von roten Teppichen und öffentlichkeitswirksamen Auftritten bietet dieses Foto einen intimen Moment, eingebettet in persönliche Erinnerungen.

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Erfreuliche Neuigkeiten im Frühling verkündet

In der Zeitschrift Harper’s Bazaar verkündete Natalie Portman offiziell ihre Schwangerschaft. Sie teilte ihre Freude über dieses neue Abenteuer mit ihrem Partner Tanguy Destable. „Tanguy und ich sind überglücklich. Ich bin einfach unendlich dankbar. Ich weiß, es ist ein wahres Privileg und ein Wunder“, sagte sie dem Magazin. Die zweifache Mutter sprach auch über die Kostbarkeit dieser Schwangerschaft, die sie als „wahrscheinlich meine letzte“ betrachtet.

Ein Beitrag, der ihre Fans berührte

Diese Fotoserie löste schnell zahlreiche Reaktionen aus. Viele Fans gratulierten Natalie Portman zum Geburtstag, andere freuten sich, sie während ihrer Schwangerschaft so strahlend zu sehen. Normalerweise schützt sie ihr Privatleben, doch diesmal gewährte sie ihren Followern einen liebevollen Einblick, der von Dankbarkeit und Glück geprägt war.

Anlässlich ihres 45. Geburtstags teilte Natalie Portman einige Erinnerungen und gewährte dabei auch einen berührenden Einblick in ihre Schwangerschaft. Auf diesem bisher unveröffentlichten Foto ihres Babybauchs feiert die Schauspielerin eine Zeit, die sie selbst als „ein Privileg“ bezeichnet – umgeben von ihren Liebsten und erfüllt von der Freude, bald ihr drittes Kind in den Armen zu halten.