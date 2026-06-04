Ganz in Pink gekleidet genießt Kylie Jenner einen sonnigen Urlaub in der Karibik.

Die amerikanische Reality-TV-Darstellerin, Unternehmerin und Influencerin Kylie Jenner startete stilvoll in den Sommer. Sie gönnte sich einen sonnigen Kurzurlaub auf den Turks- und Caicosinseln (Karibik), um das einjährige Bestehen ihrer Marke Kylie Cosmetics zu feiern. Ein luxuriöser Trip, den sie auf Instagram ausführlich dokumentierte und bei dem Pink die dominierende Farbe war.

Ein spritzig-rosa Look

Stilistisch entschied sich Kylie Jenner für ein hellrosa Strandoutfit, das sie in einem Selfie vor dem Spiegel festhielt. Später am selben Tag trug sie denselben Puderrosa-Ton erneut, diesmal kombiniert mit einem Rüschenminirock für ein „Dinner bei Sonnenuntergang“, wie sie es in der Bildunterschrift vermerkte. Eine sommerliche Farbpalette, ganz im Sinne der lebendigen Ästhetik, die ihr Markenzeichen und ihre öffentlichen Auftritte prägt.

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Eine Villa und personalisierte Geschenke

Kylie Jenner gewährte ihren Followern außerdem eine Führung durch die luxuriöse Villa, in der die Gruppe wohnte. Ihre achtjährige Tochter Stormi eröffnete die Tour vor der Kamera und zeigte ihnen anschließend die vielen Schlafzimmer. In einem davon präsentierte Kylie Jenner eine ganze Reihe personalisierter Geschenke, alle in Pink: ein besticktes Strandtuch, eine Kappe mit der Aufschrift „Turks and Caicos With Kylie“, eine Wasserflasche, eine Kamera, eine Strandtasche von Kylie Cosmetics und maßgeschneiderte Strandkleidung von ausgewählten Marken. Genug, um diesen Trip in einen fulminanten PR-Gag zu verwandeln.

Eine Erinnerung an eine Reise aus dem Jahr 2019

Diese Reise erinnert an eine frühere. Sie wurde von einer Reise aus dem Jahr 2019 inspiriert, die für die Marke Kylie Skin ebenfalls auf die Turks- und Caicosinseln (Karibik) führte. Damals gehörten bereits beflockte Kokosnüsse und aufeinander abgestimmte Outfits zum Reisepaket, und das amerikanische Model Sofia Richie Grainge war unter den Teilnehmern. Die Marke teilte damals sogar ein Erinnerungsfoto von dieser Reise.

Mit ihrem pinken Outfit, der idyllischen Kulisse und den sorgfältig inszenierten Fotos hat Kylie Jenner einen ebenso sonnigen wie strategischen Kurzurlaub geschaffen. Diese Reise in die Karibik unterstreicht einmal mehr ihr Gespür für Imagepflege und ihr Marketing-Know-how, bei dem Urlaub und Promotion nahtlos ineinander übergehen. Eine sommerliche Auszeit, die ihre Follower erwartungsgemäß begeisterte.