„Eine zeitlose Ikone“: Mit 59 Jahren begeistert Salma Hayek im Retro-Look.

Die mexikanisch-amerikanisch-libanesische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Salma Hayek beweist, dass Eleganz keine Frage des Alters ist. An der französischen Riviera ließ sie den Chic der 1960er-Jahre von Brigitte Bardot in einem hellblauen Kleid wieder aufleben, das viral ging.

Salma Hayek verkörpert Brigitte Bardot in Cannes

Salma Hayek teilte auf Instagram eine Reihe von Backstage-Fotos von ihrer Reise nach Cannes. Fernab vom roten Teppich posiert sie an Bord einer Yacht mit Blick auf das Mittelmeer in einem betont nostalgischen Ambiente, das an die großen Filmikonen der 1960er-Jahre erinnert. Die Hommage an Brigitte Bardot, die absolute Ikone der Riviera, ist auf dem dritten Foto unverkennbar – bis hin zum liebevollen Schnappschuss mit einer weißen Katze im Arm.

Hellblaues Kleid und passendes Haarband

Das Prunkstück ist ein hellblaues Kleid mit asymmetrischem Schnitt: Ein einzelner Ärmel, der am Ellbogen endet und mit Rüschen besetzt ist, fällt von einem Taillenband über die andere Schulter. Der taillierte Rock mit Raffungen und Falten verleiht dem Ensemble eine skulpturale Anmutung.

Um diesen Look abzurunden, trug Salma Hayek ein breites, farblich passendes blaues Haarband, einen dunkelvioletten Lippenstift und Smokey Eyes. Ein Look, der dem Stil von Leinwanddiven alle Ehre macht und beweist, dass Retro alles andere als altmodisch ist.

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Die Fans waren begeistert.

Es überrascht nicht, dass der Post eine Flut bewundernder Reaktionen auslöste. Viele Internetnutzer feierten sie als „zeitlose Ikone“ – ein Kompliment, das ihre Fans immer wieder machen, denn sie finden, dass Salma Hayek mit dem Alter nur noch schöner wird. Die Schauspielerin pflegt ein gelassenes Verhältnis zur Zeit: Sie akzeptiert ihre grauen Haare und zeigt sie stolz, ohne ihr Alter zu verbergen. Diese Authentizität stärkt die Bindung zu ihren Millionen Followern.

Mit ihrem periwinkelblauen Kleid und dem dazu passenden Haarband schuf Salma Hayek einen der inspirierendsten „unkonventionellen“ Looks des Filmfestivals von Cannes 2026.