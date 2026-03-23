Am Strand teilt Dua Lipa einen zärtlichen Moment mit ihrem Verlobten.

Anaëlle G.
@dualipa / Instagram

Die britische Singer-Songwriterin Dua Lipa sorgte auf Instagram mit einer Reihe liebevoller Fotos am Strand mit ihrem Verlobten für Furore, wobei das Titelbild des Paares die Herzen im Netz zum Schmelzen brachte.

Ein Karussell voller positiver Energie

Das erste Bild im Karussell fängt ihre Verbundenheit perfekt ein: Dua Lipa und ihr Verlobter, der britische Schauspieler Callum Robilliard Turner, sitzen Seite an Seite im feinen Sand und blicken in die Kamera. Ihre Sonnenbrillen verdecken zwar ihre Augen, doch ihre Gesichtsausdrücke verraten ihre enge Freundschaft. Die übrigen Bilder des Karussells zeigen weitere Schnappschüsse: Nahaufnahmen einer Gitarre, köstliche Mahlzeiten.

Dua trägt langes, gewelltes Haar, das im Wind weht, einen dezenten Lippenstift und rote Armbänder, die ihrem lässigen Strandoutfit einen Farbtupfer verleihen. Ihr Verlobter, Callum Robilliard Turner, rundet das Ensemble mit einem minimalistischen Stil ab, der von der kalifornischen Sonne noch besser zur Geltung gebracht wird. Jedes Foto strahlt Leichtigkeit aus, wie eine Momentaufnahme eines Paares in perfekter Harmonie, ganz ohne übertriebene Filter oder Inszenierung.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein von DUA LIPA (@dualipa) geteilter Beitrag

Die Fans sind völlig hingerissen.

Die Kommentare strotzen vor Liebe: „Ihr zwei seid so perfekt zusammen!“ , „Eure Verbindung ist ansteckend!“ , „Das perfekte Paar, macht weiter so!“ Internetnutzer lieben diese entspannte Seite von Dua abseits des Laufstegs und heben ihre natürliche Chemie hervor. Viele bemerken, dass diese einfachen Momente – gemeinsames Lachen, zärtliche Blicke – sie mehr berühren als jedes professionelle Fotoshooting und bestätigen damit, dass das Duo eine authentische und unwiderstehliche Ausstrahlung hat.

Dieses Strandkarussell bestätigt Dua Lipas Ausstrahlung: ein nahbarer Star, der ihre Freude gerne teilt. Fans feiern einhellig ein Paar, das pures Glück und offensichtliche Harmonie ausstrahlt.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
„Ich hasse keine Kinder“: Chappell Roan, der der „Respektlosigkeit“ beschuldigt wurde, äußert sich.
Article suivant
Diese Schauspielerin spricht über ihren Kampf gegen die Sucht und darüber, was ihr geholfen hat, wieder nach vorne zu blicken.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Diese Schauspielerin spricht über ihren Kampf gegen die Sucht und darüber, was ihr geholfen hat, wieder nach vorne zu blicken.

Natasha Lyonne, bekannt für ihre einprägsamen Rollen in Film und Fernsehen, sprach offen über ihren Kampf gegen die...

„Ich hasse keine Kinder“: Chappell Roan, der der „Respektlosigkeit“ beschuldigt wurde, äußert sich.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Chappell Roan wollte die Situation aufklären, indem sie erklärte, dass sie weder Kinder noch ihre...

„Eine Prinzessin“: Schauspielerin Chase Infiniti zieht in einem Rüschenkleid alle Blicke auf sich.

Die amerikanische Schauspielerin Chase Infiniti sah bei der Eröffnung des Series Mania Festivals im französischen Lille in einem...

„Ich habe meinen Lebensstil geändert“: Die 60-jährige britische Prominente posiert stolz und spricht über die Wechseljahre.

An ihrem Geburtstag erregte die britische Kolumnistin, Aktivistin und Geschäftsfrau Meg Mathews Aufsehen, indem sie ihre Gedanken zur...

Nach Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose entschied sich diese amerikanische Schauspielerin, die Realität ihres Körpers zu zeigen.

Nach mehrmonatigem Kampf gegen den Krebs entschied sich die amerikanische Schauspielerin Nicole Elizabeth Eggert, eine oft verborgene Realität...

Am Pool beeindruckt diese Basketballspielerin mit ihren „definierten Bauchmuskeln“.

Die amerikanische Basketballspielerin Cameron Brink beeindruckt Internetnutzer am Pool mit ihren „durchtrainierten Bauchmuskeln“ und genießt die Hitzewelle in...