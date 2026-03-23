Am Strand teilt Dua Lipa einen zärtlichen Moment mit ihrem Verlobten.

Die britische Singer-Songwriterin Dua Lipa sorgte auf Instagram mit einer Reihe liebevoller Fotos am Strand mit ihrem Verlobten für Furore, wobei das Titelbild des Paares die Herzen im Netz zum Schmelzen brachte.

Ein Karussell voller positiver Energie

Das erste Bild im Karussell fängt ihre Verbundenheit perfekt ein: Dua Lipa und ihr Verlobter, der britische Schauspieler Callum Robilliard Turner, sitzen Seite an Seite im feinen Sand und blicken in die Kamera. Ihre Sonnenbrillen verdecken zwar ihre Augen, doch ihre Gesichtsausdrücke verraten ihre enge Freundschaft. Die übrigen Bilder des Karussells zeigen weitere Schnappschüsse: Nahaufnahmen einer Gitarre, köstliche Mahlzeiten.

Dua trägt langes, gewelltes Haar, das im Wind weht, einen dezenten Lippenstift und rote Armbänder, die ihrem lässigen Strandoutfit einen Farbtupfer verleihen. Ihr Verlobter, Callum Robilliard Turner, rundet das Ensemble mit einem minimalistischen Stil ab, der von der kalifornischen Sonne noch besser zur Geltung gebracht wird. Jedes Foto strahlt Leichtigkeit aus, wie eine Momentaufnahme eines Paares in perfekter Harmonie, ganz ohne übertriebene Filter oder Inszenierung.

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Die Fans sind völlig hingerissen.

Die Kommentare strotzen vor Liebe: „Ihr zwei seid so perfekt zusammen!“ , „Eure Verbindung ist ansteckend!“ , „Das perfekte Paar, macht weiter so!“ Internetnutzer lieben diese entspannte Seite von Dua abseits des Laufstegs und heben ihre natürliche Chemie hervor. Viele bemerken, dass diese einfachen Momente – gemeinsames Lachen, zärtliche Blicke – sie mehr berühren als jedes professionelle Fotoshooting und bestätigen damit, dass das Duo eine authentische und unwiderstehliche Ausstrahlung hat.

Dieses Strandkarussell bestätigt Dua Lipas Ausstrahlung: ein nahbarer Star, der ihre Freude gerne teilt. Fans feiern einhellig ein Paar, das pures Glück und offensichtliche Harmonie ausstrahlt.