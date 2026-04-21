„Ich lebte einen Albtraum“: Eine Schauspielerin aus Bridgerton bricht ihr Schweigen über ihre psychische Gesundheit

Die britische Schauspielerin Ruby Barker, bekannt durch ihre Rolle in der Serie „Bridgerton“, hat sich entschlossen, über eine schwierige Realität zu sprechen. In einem sehr persönlichen Instagram-Post thematisierte sie die sichtbaren Auswirkungen ihrer Behandlung gegen bipolare Störung auf ihren Körper.

„Manche Tage hasse ich mich selbst im Spiegel.“

Ruby Barker teilte ein Video aus dem Fitnessstudio, in dem sie sich auf einem Laufband filmte und eine Waage mit 112,5 kg (240 lbs) zeigte. In der Bildunterschrift erklärte sie, dass dieses Gewicht eine direkte Folge von acht Monaten Medikamenteneinnahme gegen ihre bipolare Störung sei und bezeichnete diese körperliche Veränderung als „medizinisch bedingte Gewichtszunahme“. „Viele von euch kennen meine Geschichte und die Kämpfe, die ich mit der bipolaren Störung ausgefochten habe. Dies sind die körperlichen Nachwirkungen von acht Monaten Behandlung – und ehrlich gesagt bringt das eine ganz neue psychische Herausforderung mit sich“, schrieb sie.

Die Schauspielerin versuchte nicht, die Schwierigkeiten, die sie durchmachte, herunterzuspielen. Sie gestand, dass sie es an manchen Tagen „hasste“, in den Spiegel zu schauen, gefangen in einem Teufelskreis aus Vergleichen mit ihrem früheren Körper oder mit anderen. „Es kann sich wie ein wahrer Albtraum anfühlen, und es verschwindet nicht einfach über Nacht“, räumte sie ein, bevor sie die Menschen dazu aufrief, Geduld mit sich selbst zu haben. Sie dankte außerdem ihrem Partner Oliver für seine Unterstützung während dieser Zeit.

#foryoupage #Gewichtsverlust #Gewichtszunahme #meineReise ♬ Originalton - Ruby Barker @rubybarkeractress Ein Thema, über das meiner Meinung nach viel zu wenig gesprochen wird, ist, wie schwer es ist, mit krankheitsbedingter Gewichtszunahme umzugehen. Nun ja… hier bin ich. Viele von euch kennen meine Geschichte und die Kämpfe, die ich mit meiner bipolaren Störung ausfechten musste. Das hier sind die körperlichen Folgen von acht Monaten Behandlung – und ehrlich gesagt, hat das auch eine ganz neue psychische Herausforderung mit sich gebracht. Hurra 🙃 Ich tue, was ich kann, und bin dankbar, dass Oliver mich dabei unterstützt. Drückt mir bitte die Daumen auf diesem Weg, denn es ist nicht einfach. Ich kann jeden, der mit seinem Gewicht zu kämpfen hat, wirklich gut verstehen – die Vergleiche, der Spiegel, die ständigen inneren Dämonen. Manchmal hasse ich, was ich sehe, und kann nicht aufhören, mich mit meinem früheren Ich oder anderen zu vergleichen. Es kann sich wie ein Albtraum anfühlen, und es löst sich nicht von heute auf morgen. Aber es gibt auch Positives: Heute bin ich seit vier Tagen dampffrei, und ich merke schon die positiven Auswirkungen auf mein Herz-Kreislauf-System. Eins nach dem anderen. #fyp

Zwei psychotische Episoden seit Bridgerton

Ruby Barker hatte bereits 2022 ihr Schweigen gebrochen und enthüllt, dass sie zwei psychotische Episoden durchlebt hatte, die erste kurz nach den Dreharbeiten zur ersten Staffel von „Bridgerton“. „Ich habe seit Bridgerton zu kämpfen, das ist die Wahrheit. Es ging mir wirklich schlecht. Ich war im Krankenhaus“, sagte sie damals. Später wurde bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert, die sie als „eine innere Wut, genährt von generationsübergreifenden Traumata“ beschrieb.

Netflix und Shondaland im Fadenkreuz

Während sie 2022 Netflix dafür dankte, ihr durch die Besetzung „das Leben gerettet“ zu haben, hat Ruby Barker ihre Meinung inzwischen geändert. In einem Podcast der Universität Oxford warf sie der Streaming-Plattform und der Produktionsfirma Shondaland vor, nach ihren Zusammenbrüchen nie Kontakt zu ihr aufgenommen zu haben.

Sie hob auch den schmerzhaften Widerspruch hervor, eine ausgegrenzte und isolierte Figur – Marina Thompson – zu spielen, während sie sich selbst hinter den Kulissen im Stich gelassen fühlte. „Als ich eine Woche nach den Dreharbeiten zur ersten Staffel ins Krankenhaus kam, wurde alles streng geheim gehalten, weil die Serie kurz vor der Ausstrahlung stand“, vertraute sie an.

@pagesix „Bridgerton“-Star Ruby Barker hat Netflix und Shondaland öffentlich kritisiert, nachdem sie behauptet hatte, während der Dreharbeiten zwei psychotische Schübe erlitten zu haben. Link in der Bio für weitere Details. ♬ Originalton – Page Six

Trotz der erschütternden Natur ihrer Geschichte schloss Ruby Barker ihren Beitrag hoffnungsvoll ab. Sie erwähnte, dass sie nun seit vier Tagen ohne E-Zigarette sei und Verbesserungen ihrer Ausdauer festgestellt habe. „Eins nach dem anderen“, schloss sie. In den Kommentaren bekundeten ihre Follower ihr überwältigende Unterstützung und dankten ihr dafür, dass sie die oft übersehenen Nebenwirkungen von Psychopharmaka thematisiert hatte.