Mit 47 Jahren strahlt Kate Hudson auf dem roten Teppich in einem safranfarbenen Kleid.

Julia P.
@katehudson / Instagram

Es gibt Farben, die den Frühling besser ankündigen als jede Blume. Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Kate Hudson erschien kürzlich auf dem roten Teppich des Egyptian Theatre in Los Angeles in einem leuchtend safrangelben Kleid, das der kalifornischen Sonne Konkurrenz machte. Der Anlass? Die Premiere der Netflix-Dokumentation „Marty, Life Is Short“, die die Karriere ihres Freundes Martin Short würdigt. Und sie präsentierte einen der umwerfendsten Frühlingslooks der Saison.

Ein Kleid voller Licht

Für den Abend trug Kate Hudson ein Kleid von Tod’s aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026, die im vergangenen September auf der Mailänder Modewoche präsentiert wurde. Ein langes, ärmelloses Säulenkleid aus safrangelbem Wildleder mit figurbetonter, minimalistischer Silhouette. Laut Women’s Wear Daily wurde die Farbpalette der Kollektion von Claude Noris Buch „Ein italienischer Sommer“ inspiriert, was diesen sonnigen, lebendigen und ausgesprochen sommerlichen Farbton erklärt.

Was dieses Kleid so einzigartig machte, waren seine Details. Zwei tiefe Ausschnitte an den Seiten betonten Kate Hudsons Silhouette und verliehen ihr gleichzeitig eine elegante Note. Am Rücken sorgte ein drapiertes, überkreuztes Detail, das im unteren Rückenbereich gebunden war, für einen raffinierten Kontrast zu dem kleinen Schlüssellochausschnitt im oberen Rückenbereich. Und schließlich öffnete sich bei jedem Schritt ein kleiner Schlitz bis zum Oberschenkel.

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Minimalistische Accessoires, sorgfältig ausgewählt

Wie so oft bei Kate Hudson liegt das Geheimnis ihres gelungenen Looks in der gekonnten Balance zwischen Dramatik und Schlichtheit. Die Schauspielerin entschied sich für schwarze Pumps mit spitzer Zehenpartie und rundete das Ensemble mit einem langen braunen Ledermantel ab, den sie bei ihrer Ankunft trug und später ablegte, um das Statement-Piece des Mantels zu enthüllen. Beim Schmuck wählte sie Kreationen des Modehauses Beladora: skulpturale Goldohrringe und markante Ringe in warmen Metallic-Tönen, die perfekt mit der Wärme ihres Kleides harmonierten. Ihr Look wurde von Rob Zangardi und Mariel Haenn, ihren langjährigen Mitarbeitern, gestylt.

Eine strahlende Schönheit, bis ins kleinste Detail sorgfältig gestaltet.

Für ihre Frisur vertraute Kate Hudson Marcus Francis einen tiefen, weichen und natürlichen Pferdeschwanz an, der die Silhouette des Kleides perfekt zur Geltung brachte. Tonya Brewers Make-up setzte auf dezente Eleganz: schwarze Wimperntusche, rosige Lippen und ein goldener Teint, der wie frisch vom Frühlingsnachmittag wirkte.

Ein kleines Detail, das den gesamten Look perfekt abrundete: Ihre Maniküre von Nails of LA setzte auf einen milchigen, langen Nagellack in einem sanften Farbton, der das Kleid nicht überstrahlte, sondern dezent mit ihm harmonierte.

Ein Abend im Zeichen der Freundschaft

Abseits des roten Teppichs war Kate Hudson vor allem da, um eine Freundin zu unterstützen. Gemeinsam mit dem kanadischen Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Eugene Levy und dem kanadisch-amerikanischen Schauspieler, Produzenten, Regisseur, Drehbuchautor und Moderator Martin Short posierte die Schauspielerin mit einem breiten Lächeln, um die Veröffentlichung dieser Dokumentation über die Karriere der Comedy-Legende zu feiern.

„Was für eine Doku! Ich feiere den einzigartigen Marty Short 🧡“, schrieb sie zu den Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Account teilte. Kate Hudson, die aktuell in der Netflix-Serie „Running Point“ mitspielt, bestätigt mit diesem Auftritt, dass sie zu den stilvollsten Persönlichkeiten Hollywoods gehört.

Mit diesem sonnengeküssten Look präsentiert Kate Hudson einen ihrer umwerfendsten Frühlingsauftritte. Die leuchtenden Farben des Kleides, die raffinierten Schnittdetails und die schlichte Eleganz des restlichen Outfits beweisen, dass ein farbenfroher Stil sowohl auffällig als auch raffiniert sein kann.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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