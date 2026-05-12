Mit ihrem Look im Stil der 2000er-Jahre zieht Sydney Sweeney die Blicke auf sich.

Wer die neue Staffel von „Euphoria“ schaut, hat sicher schon den Look bemerkt, der in den letzten Tagen für Furore gesorgt hat. Sydney Sweeney, die in der erfolgreichen HBO-Serie Cassie Howard spielt, hatte gerade einen weiteren mit Spannung erwarteten Auftritt in Folge 5. Ein Foto, das vom offiziellen Instagram-Account @euphoria geteilt wurde, zeigt diesen ultra-Y2K-Schmetterlings-Look, der die Fans sofort begeistert hat.

Ein Schmetterlings-Top direkt aus den 2000ern

Auf dem von der Serie veröffentlichten Foto sieht man die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Sydney Sweeney backstage neben der amerikanischen Schauspielerin und dem Model Alexa Demie, die Maddy Perez spielt. Beide präsentieren sich in einem eleganten Stil, ganz im Stil der Serie.

Schauspielerin Sydney Sweeney trug ein Kleid von Blumarine: ein leichtes, vermutlich aus hellblauem Chiffon gefertigtes Kleid, bestickt mit Perlen und funkelnden Strasssteinen. Das Kleid versprüht mit seinem Schmetterlingsdetail am Ausschnitt, den dünnen Trägern und der figurbetonten Silhouette einen unverkennbaren 2000er-Jahre-Charme. Ihr Haar und Make-up waren perfekt aufeinander abgestimmt: platinblonde Locken, ein Pony, Smokey Eyes und dunkelviolette Lippen.

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Das große Comeback des „Schmetterlingstops“

Dieser Look hinterließ einen starken Eindruck, auch weil er Teil eines Trends ist, der gerade ein großes Comeback feiert. Das berühmte „Schmetterlingstop“ in Form von Schmetterlingsflügeln gehört zu den ikonischen Kleidungsstücken der 90er und 2000er Jahre. Mariah Carey machte es damals zu ihrem Markenzeichen, und seither ist das Kleidungsstück mit einer ganzen Generation verbunden.

Heute feiert das Schmetterlingstop ein großes Comeback. Das amerikanische Model und Unternehmerin Hailey Bieber, die Singer-Songwriterin Dua Lipa und die südafrikanische Sängerin Tyla haben es bereits auf ihre jeweils eigene Art und Weise für sich entdeckt. Mit Cassie Howard aus der Serie „Euphoria“ kommt eine neue Dimension hinzu: die des unmittelbaren Popkultur-Phänomens, das in den sozialen Medien sofort für Aufsehen sorgt. Wenn eine so populäre Figur wie sie dieses Teil trägt, erlebt der Trend einen regelrechten Boom.

Eine Welle der Begeisterung in den sozialen Medien

Die Fans reagierten prompt auf den Beitrag des offiziellen Serien-Accounts. „Einfach legendär“, „Cassie ist modisch auf dem Höhepunkt“, „Dieser Look ist unvergesslich“ … Viele lobten die kreativen Outfits und Sydney Sweeneys schauspielerische Leistung. Sie nimmt weiterhin ambitionierte Projekte an und bestätigt ihren Status als aufstrebender Star in Hollywood, der anspruchsvolle dramatische Rollen und vielbeachtete Auftritte mühelos meistert.

Mit diesem vom Schmetterling inspirierten Look, der direkt aus den 2000ern zu stammen scheint, liefert Sydney Sweeney einen der einprägsamsten Auftritte der dritten Staffel von Euphoria. Eine Mischung aus nostalgischer Anspielung, gewagtem Fashion-Statement und erzählerischer Botschaft – diese Wahl bestätigt eines: In „Euphoria“ ist Mode eine eigenständige Figur.