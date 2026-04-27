Sängerin Becky G sorgt mit diesem geschlitzten und paillettenbesetzten Look für Furore.

Am 23. April 2026 fand im Telemundo Center in Miami die Billboard Latin Women in Music Gala statt, und Becky G war eine der am meisten erwarteten Gäste. Die mexikanisch-amerikanische Sängerin zog in einem glitzernden Kleid mit hohem Beinschlitz auf dem pinkfarbenen Teppich alle Blicke auf sich.

Ein „rosa Teppich“ im Zeichen der Mode

Die vierte jährliche Billboard Latin Women in Music Gala brachte in Miami eine außergewöhnliche Reihe von Künstlerinnen und Preisträgerinnen zusammen:

Die spanische Singer-Songwriterin Rosalía (Frau des Jahres),

Die puertoricanische Sängerin und Rapperin Ivy Queen

Die mexikanische Pop-Rock-Sängerin und Songwriterin Gloria Trevi

Der puertoricanische Sänger Young Miko

Die mexikanische Singer-Songwriterin Julieta Venegas

die spanische Sängerin und Tänzerin Lola Indigo

Joy, die Leadsängerin des mexikanischen Pop-Duos Jesse & Joy,

In diesem mit Spannung erwarteten Rahmen spielte Becky G eine doppelt wichtige Rolle: die der Geehrten und die der Stilikone. Auf dem pinken Teppich trug sie ein langes Kleid mit hohem Beinschlitz, verziert mit Pailletten, die bei jeder Bewegung das Licht einfingen. Ein Look, der elegant und selbstbewusst zugleich war – ganz im Sinne einer Künstlerin, die keine Angst vor modischen Experimenten hat.

Details zu Becky G ✨ pic.twitter.com/nNtRz00Hks – Walli G (@beckyordie) 24. April 2026

Auf der Bühne in einem weißen Kleid mit passendem Schal

Für ihren Auftritt tauschte Becky G ihren pinkfarbenen Teppich-Look gegen ein ebenso atemberaubendes Outfit. Sie betrat die Bühne in einem prachtvollen, komplett mit Pailletten besetzten weißen Kleid, komplett mit passendem Schal, um der legendären amerikanischen Sängerin Selena Quintanilla mit ihrer Interpretation von „Dreaming of You“ Tribut zu zollen. Der erste Teil ihrer Coverversion war sanft und verträumt, bevor ein Gitarrist der zweiten Hälfte des Songs kraftvolle Rockenergie verlieh.

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Der Global Impact Award, der Höhepunkt des Abends

Es war ihre Freundin und Mitarbeiterin, die dominikanische Singer-Songwriterin Natti Natasha, die ihr den Global Impact Award überreichte, die wichtigste Auszeichnung des Abends für Becky G. In einer Rede auf Spanisch und mit Tränen in den Augen sagte sie: „Ich liebe, was ich auf der Bühne mache, aber für mich ist es auch das, was passiert, wenn die Lichter ausgehen – wie ich mit meiner Community in Kontakt trete, wie ich meine Kultur repräsentiere und wie ich Raum für die nächste Generation schaffe.“

Eine Künstlerin auf dem Höhepunkt ihres Einflusses

Becky G ziert anlässlich ihres Jubiläums auch das Cover des Billboard-Magazins und arbeitet an einem neuen Album, dessen Veröffentlichung für Sommer 2026 geplant ist. Die Single „Marathon“ gibt bereits den Ton an: eine gewagte Mischung aus Englisch und Spanisch, Rap und internationalem Latin-Pop. Als aufstrebender Star beweist sie, dass Stil und Substanz Hand in Hand gehen können.

Mit zahlreichen hochkarätigen Auftritten hat Becky G ihren Status als unverzichtbare Ikone der aktuellen Latin-Musikszene gefestigt. Mehr als nur eine vorübergehende Modeerscheinung: Ihr Auftritt in Miami präsentiert eine vielseitige Künstlerin, die sowohl durch ihren Stil als auch durch ihr soziales Engagement glänzt. Ein triumphaler Abend, der bereits jetzt ein vielversprechendes Jahr 2026 mit weiteren Erfolgen ankündigt.