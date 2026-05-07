Die 41-jährige Sängerin Katy Perry sorgte in einem puderrosa Kleid für Furore.

Wenn die amerikanische Singer-Songwriterin Katy Perry sich für eine Farbe entscheidet, wird diese zu ihrem Markenzeichen. Kürzlich teilte sie auf Instagram eine neue Bilderserie in einem sanften, zurückhaltenden Look, und ihre Fans waren begeistert. Puderrosa Kleid, schwarze Schleife im Haar, ein wissendes Lächeln: Die „Firework“-Sängerin erinnert uns daran, dass sie zu den überraschendsten Modeikonen der Popmusik gehört.

Ein frischer, frischer Look

Im Zentrum des Karussells sticht ein Kleidungsstück besonders hervor: ein puderrosa, figurbetontes Minikleid mit hohem Kragen und langen Ärmeln, abgerundet durch einen voluminösen, wolkenartigen Tüllrock. Die romantische, fast ballerinahafte Silhouette setzt auf einen einzigen Farbton, spielt aber mit Kontrasten dank einer großen, schwarz lackierten Schleife im zurückgebundenen Haar.

Auch das Make-up ist im gleichen Stil gehalten: rosige Lippen, zartes Rouge, natürliche Augen. Kein auffälliger Schmuck, nur ein dezenter Ring und minimalistische Ohrringe. Ein minimalistischer Ansatz, der einen starken Kontrast zu den ultra-poppigen Looks bildet, für die Katy Perry bekannt ist, und der ein noch breiteres Publikum anzusprechen scheint.

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Eine „Soft-Girl“-Ästhetik, die allgemein Anerkennung findet.

Unter dem Post gingen unzählige Kommentare ein. Viele lobten den frischen Look, die Farbwahl und die Eleganz insgesamt. Auch die Pose ist bezaubernd: Katy Perry formt mit ihren Fingern ein Herz, ihr Lächeln ist dezent – eine Szene, die an den in dieser Saison so beliebten „Soft Girl“-Look erinnert.

Es ist genau diese Mischung, die sie so anziehend macht: Eine Künstlerin, bekannt für ihre spektakulären Outfits, ihr farbenprächtiges Haar und ihre überlebensgroßen Bühnenauftritte, setzt hier auf Schlichtheit und Sanftheit. Ein Stilwechsel, den ihre Fans sichtlich begrüßen, viele bemerken, dass sie „noch nie so strahlend aussah“.

Zwischen Welttournee und künstlerischer Erneuerung

Diese neue visuelle Energie fällt mit einem wichtigen Moment in Katy Perrys Leben zusammen. Sie setzt ihre „Lifetimes Tour“ fort, die Welttournee im Anschluss an die Veröffentlichung ihres Albums „143“ im September 2024. Auch beruflich schlug sie ein neues Kapitel auf, indem sie nach sechs Staffeln ihre Juryrolle bei „American Idol“ aufgab. Ihr jüngster Auftritt bei der Met Gala 2026 rief jedoch gemischte Reaktionen in einigen amerikanischen Medien hervor und sorgte für diverse Diskussionen.

Mit diesem simplen Karussell beweist Katy Perry einmal mehr ihr Gespür für Inszenierung: Ein wohlüberlegter Look, perfekt abgestimmte Farben – und die Wirkung ist sofort spürbar. Ständig spielt sie mit ihrem Image, mit ebenso viel Freude wie Talent.