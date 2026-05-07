Mit 37 Jahren zieht diese amerikanische Tänzerin alle Blicke am Strand auf sich.

Manche Posts schreien förmlich nach Urlaub, warmem Sand und Freiheit. Julianne Hough hat gerade so einen geteilt, und ihre Follower waren begeistert – das ist noch untertrieben. Die amerikanische Tänzerin und Fernsehmoderatorin postete, ganz ihrem sonnigen Gemüt entsprechend, eine Instagram-Bildergalerie vom Strand.

Ein Strandtag, der einfach alles bietet

Auf dem Titelbild sitzt Julianne Hough auf einem Handtuch, trägt einen großen Strohhut, eine getönte Sonnenbrille und lächelt strahlend. Neben ihr ist ihr Hund, der den Moment offenbar genauso genießt wie sie. Die Szene ist schlicht, natürlich und lichtdurchflutet. Ein Bild, das man sich zweimal ansehen möchte, allein schon wegen der positiven Energie, die es ausstrahlt.

Der Beitrag, den er auf seinem Account @juleshough mit Millionen von Followern teilte, wurde mit Komplimenten überschüttet. Viele lobten seine Gelassenheit und seine ansteckende Lebensfreude, andere waren von dem harmonischen Zusammenspiel mit seinem treuen Vierbeiner begeistert. Ein wahrhaft kalifornisches Postkartenmotiv.

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Ein Leben, das wieder lächelt

Diese sonnige Auszeit kommt genau zum richtigen Zeitpunkt für Julianne Hough. Die zweifache Gewinnerin von „Dancing with the Stars“ (einer Tanz-Reality-TV-Show) moderiert die Sendung nun gemeinsam mit dem amerikanischen Schauspieler, Regisseur und Produzenten Alfonso Ribeiro. Für sie schließt sich damit ein Kreis: Mit nur 18 Jahren begann sie ihre Karriere als Profitänzerin in der Show und war die jüngste Gewinnerin zweier Staffeln in Folge.

Ihre Karriere ist damit noch lange nicht beendet. Im Filmbereich bereitet sie sich auf ihr Comeback im Jahr 2026 in „The Bride!“ vor, dem mit Spannung erwarteten Film von Maggie Gyllenhaal, an der Seite des britisch-amerikanischen Schauspielers Christian Bale und der irischen Schauspielerin und Sängerin Jessie Buckley. Julianne Hough plant außerdem ein Comeback in der Musikszene und hat für dieses Jahr neue Country-Projekte angekündigt.

Eine strahlende neue Ära

Abseits von Bühne und Fernsehstudios hat Julianne Hough mit KINRGY ihre eigene Wellness-Plattform entwickelt, die Tanz, Bewegung und Selbstausdruck vereint. Es ist ein sehr persönliches Projekt für sie, da sie oft über die Wichtigkeit der Pflege von Körper und Geist spricht. Diese Energie spiegelt sich in ihren aktuellen Fotos wider: eine gelassene Frau, die sich Zeit nimmt und diese aufrichtig teilt. Und ihre Follower wissen das sichtlich zu schätzen: Viele haben ihr herzliche Nachrichten hinterlassen, um diesen Moment der Freude mit ihr zu feiern.

Zwischen Strandfotos, liebevollen Momenten mit ihrem Hund und einem strahlenden Lächeln erinnert uns Julianne Hough daran, dass sie mit 37 Jahren das Leben so lebt, wie sie tanzt. Und dem Enthusiasmus ihrer Fans nach zu urteilen, wird diese positive Stimmung auf ihrem Instagram-Feed wohl noch lange anhalten.