Diese Sängerin trägt ein Spitzenkleid, das sicherlich nicht unbemerkt bleibt.

Die britische Fernseh- und Radiomoderatorin Maya Jama hat einmal mehr bewiesen, warum sie zu den stilvollsten Moderatorinnen im Fernsehen zählt. Für ihren Auftritt in der britischen Fernsehshow „Love Island: Aftersun“ wählte sie ein weißes Spitzenkleid, das in den sozialen Medien für Aufsehen sorgte.

Ein mit Spannung erwarteter Auftritt am Set von "Love Island: Aftersun"

Auf dem roten Teppich von „Love Island: Aftersun“, der Show, die sie moderiert, sorgte Maya Jama für Furore. Die für ihre modischen Auftritte bekannte Moderatorin unterstrich ihren Status als Stilikone mit einer besonders gewagten Wahl. Sie verkörperte nicht nur ihre Rolle als Moderatorin, sondern lieferte eine wahre Stilperformance ab, die in den sozialen Medien und der Modepresse sofort für Furore sorgte.

Ein weißes Spitzenkleid

Das Prunkstück ihres Outfits ist ein langes, figurbetontes Kleid aus weißer Spitze. Der Stoff, in einem zarten Blumenmuster gewebt, fließt vom Dekolleté bis zum Boden und spielt dabei mit Transparenz. Der Rockteil ist in Meerjungfrauenform geschnitten, liegt bis zu den Knien eng am Körper an und weitet sich dann leicht aus – ein Stil, der an moderne Brautkleider erinnert. Diese Materialwahl ist typisch für Maya Jamas unverkennbaren Stil. Das Gesamtbild ist eine gekonnt ausbalancierte Mischung aus Korsett, Spitze, Meerjungfrauenschnitt und Rüschen, die das Kleid zu einem wahren Couture-Stück macht.

Ein mit silbernen Nieten verzierter Ausschnitt

Das Oberteil des Kleides ist eines der auffälligsten Elemente des Outfits. Der besonders tiefe Ausschnitt wird von einer Reihe silberner Nieten eingefasst, die dem romantischen Gesamteindruck eine rockige Note verleihen. Dieser Kontrast zwischen der zarten Spitze und dem metallischen Glanz der Details verleiht dem Kleid eine moderne und zugleich elegante Dimension. Ein Couture-Detail, das die Präzision des Designs und den einzigartigen Charakter des Gesamtlooks unterstreicht.

Eine korsettartige Taille mit zentraler Schnürung

Ab der Taille fällt das Oberteil des Kleides fließend und wird durch eine zentrale Schnürung, die an klassische Korsetts erinnert, akzentuiert. Diese figurbetonte Silhouette formt Maya Jamas Figur präzise und folgt einem Schnitt, der von den ikonischsten Silhouetten der Abendmode inspiriert ist. Die Schnürung, funktional und dekorativ zugleich, verleiht dem Design eine grafische Dimension – ein Couture-Touch, der dem Outfit eine anspruchsvolle Ästhetik verleiht.

Ein gepflegtes Erscheinungsbild rundet den Gesamteindruck ab.

Maya Jama wählte für ihr Haar und Make-up einen Look, der perfekt zu ihrem Outfit passte. Ihr Haar fiel in lockeren, glänzenden Wellen über eine Schulter und gab den Blick auf ihr Dekolleté frei. Ihr Make-up mit bronzefarbenem Schimmer unterstrich ihren strahlenden Teint. Diese harmonische Kombination ergänzte das Kleid, ohne es zu überstrahlen, und zeugte von der Liebe zum Detail in ihrem Erscheinungsbild.

Maya Jama in der ersten Folge der 13. Staffel von Love Island Aftersun. pic.twitter.com/qBfu5wCxw5 — Maya Jama Updates 🗞️ (@mayajamaupdate) 8. Juni 2026

Ein weiterer unvergesslicher Mode-Moment für Maya Jama

Mit ihrem tiefen Ausschnitt und dem Spitzenstoff reiht sich das Kleid von Maya Jama in eine lange Reihe atemberaubender Outfits ein, die die Moderatorin selbst entworfen hat. Bekannt für ihren ausgeprägten Sinn für Stil und ihr Talent, jeden Auftritt zu einem Event zu machen, hat Maya Jama erneut für einen unvergesslichen Modemoment gesorgt. Diese Kleiderwahl unterstreicht perfekt die stilistische Freiheit, für die sie sich seit ihrem Fernsehdebüt einsetzt.

Maya Jama hat wieder einmal einen unvergesslichen Auftritt hingelegt. Mit ihrem tiefen Dekolleté, dem mittig geschnürten Korsett und dem Meerjungfrauenrock präsentiert die britische Moderatorin ein Outfit, das gleichermaßen romantisch und elegant wirkt. Ein weiterer Beweis dafür, dass sie zu den gefragtesten Modeikonen im britischen Fernsehen zählt.

