„Ich habe mir einen Haufen Haare abgeschnitten“: Meghan Trainor überrascht ihre Familie mit einem neuen Haarschnitt

Die amerikanische Singer-Songwriterin Meghan Trainor entschied sich für eine drastische Haarveränderung – und hielt die Reaktion ihrer Familie fest. Sie tauschte ihre langen blonden Haare gegen einen deutlich kürzeren Haarschnitt, den sie ihren Liebsten vor laufender Kamera präsentierte. Die Reaktionen waren nicht ganz so, wie sie es erwartet hatte, und so entstand ein gleichermaßen berührender wie lustiger Moment.

Eine auffällige Haarveränderung

Meghan Trainor, bekannt für ihr langes blondes Haar, entschied sich für eine Typveränderung und trug nun einen kurzen Bob, den sie liebevoll „Mom Bob“ nannte. Diese Veränderung war umso überraschender, als sie nur wenige Tage zuvor auf der Geburtstagsfeier ihres Mannes noch ihre gewohnte lange Frisur trug. Für diese Typveränderung vertraute Meghan Trainor die Aufgabe der in Los Angeles ansässigen Hairstylistin Anyssa Maciel an. „Ich habe mir einen Mom Bob schneiden lassen und nur Daryl hat es bemerkt, haha. Danke, ich liebe ihn!“, schrieb sie zu dem Foto.

Eine Familienenthüllung

In einem auf Instagram geteilten Video wirkt Meghan Trainor aufgeregt und gleichzeitig etwas nervös, als sie ihre neue Frisur präsentiert. Man sieht, wie sie ihre Haare zurechtzupft, bevor sie den Raum betritt, in dem ihr Ehemann, der amerikanische Schauspieler Daryl Sabara, wartet, und auf seine Reaktion wartet. Er braucht nur wenige Sekunden, um die Veränderung zu bemerken: Überrascht macht er seiner Frau ein Kompliment und umarmt sie herzlich. Das genügte, um Meghan Trainor zu beruhigen.

Unerwartete Reaktionen

Doch nicht alle im Haushalt waren so aufmerksam. Später im Video versucht Meghan Trainor vergeblich, die anderen Familienmitglieder auf ihre Veränderung aufmerksam zu machen. Sichtlich überrascht, dass niemand den Unterschied bemerkt hat, lacht sie schließlich. „Es ist so anders! Ich habe mir unzählige Strähnchen rausschneiden lassen!“ , sagt sie amüsiert und unterstreicht damit das Ausmaß der Veränderung.

Wenn ihre Kinder mitmischen

Meghan Trainor fragte auch ihre Kinder nach ihrer Meinung. Die dreifache Mutter fragte sie, was denn mit ihrem Aussehen nicht stimme. Zuerst konnte einer ihrer Söhne die Veränderung nicht erkennen; erst nach einigen Hinweisen begriff er, dass sich die Frisur seiner Mutter verändert hatte. Eine spontane und humorvolle Szene, die die Internetnutzer sehr amüsierte.

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Ein unbeschwerter und intimer Moment

Abgesehen von der Anekdote bietet dieses Video einen berührenden Einblick in Meghan Trainors Alltag. Während die meisten ihrer Familienmitglieder etwas Zeit zum Reagieren brauchten, schien die Meinung ihres Ehemanns von größter Bedeutung zu sein. Meghan Trainor, die mit ihrem Welthit „All About That Bass“ berühmt wurde, teilt diese alltäglichen Momente gerne mit ihren Millionen Followern.

Mit ihrem neuen Bob, der an die Muttermode erinnert, hat Meghan Trainor eine mutige Haarveränderung gewagt. Und obwohl nicht alle Familienmitglieder die neue Frisur sofort bemerkten, scheint Meghan Trainor selbst begeistert von ihrer Wahl zu sein. Eine Veränderung, die sich perfekt in diesem Familienmoment widerspiegelt – lustig und berührend zugleich.